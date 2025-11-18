Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του μικρού Ανδρέα στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος θείος του παιδιού εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα και ομολόγησε ότι ο τετράχρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με γουρούνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε βάλει τον 4χρονο Ανδρέα πάνω στο όχημα για μια σύντομη βόλτα. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, κατά την εκκίνηση η γουρούνα γλίστρησε, πέρασε το τοιχίο αντιστήριξης και κατέληξε στο κενό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Ο ίδιος, συντετριμμένος, φέρεται να είπε:

«Δεν αντέχω άλλο. Με πνίγουν οι τύψεις, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να σας πω τι έγινε…».

Η γουρούνα βρέθηκε σε στάνη 2 χιλιόμετρα από το χωριό

Τις υποψίες των Αρχών ενίσχυσε το γεγονός ότι το όχημα δεν βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκε κάποιος να φωνάζει «Εξαφάνισε τη γουρούνα» αμέσως μετά το συμβάν.

Η γουρούνα εντοπίστηκε τελικά κρυμμένη σε στάνη, περίπου 2 χιλιόμετρα από το χωριό, μετά από υπόδειξη του πατέρα του Ανδρέα, ο οποίος έδωσε νέα κατάθεση επιβεβαιώνοντας την εκδοχή του τροχαίου.

«Το παιδί το είχε πλακώσει η γουρούνα»

Κάτοικοι της περιοχής μετέφεραν στις κάμερες ότι το όχημα ήταν αυτό που καταπλάκωσε το παιδί, ενώ ο θείος εκτινάχθηκε πιο πέρα.

Την ημέρα του δυστυχήματος, σύμφωνα με το STAR, η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ αφορούσε τροχαίο με γουρούνα – στοιχείο που ενίσχυσε την αμφιβολία των Αρχών για την αρχική εκδοχή του δυστυχήματος.

Παραμένει η κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Παρά την ομολογία του 25χρονου, η κατηγορία σε βάρος του παραμένει ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποτυπωθούν με ακρίβεια όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος και οι λόγοι απόκρυψης του οχήματος.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, που αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών για τα επόμενα βήματα της έρευνας.

