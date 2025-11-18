Προφυλακιστέος ο αρχηγός και 4 μέλη της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Η πρώτη ημέρα απολογιών για τη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων ολοκληρώθηκε με την προφυλάκιση του προσώπου που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη σπείρα, καθώς και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων.

Συνολικά 44 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ σήμερα απολογήθηκαν 24 εξ αυτών. Οι 19, ανάμεσά τους και ο άνθρωπος που θεωρείται «υπαρχηγός», αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι υπόλοιποι 20 θα απολογηθούν αύριο.

Η δράση της οργάνωσης

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μέσα σε δυόμισι χρόνια, από το 2023 μέχρι σήμερα, η ομάδα είχε πραγματοποιήσει 1.089 εξακριβωμένες απάτες, αποσπώντας 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών της Ασφάλειας Αθηνών, ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ίσως ξεπερνά τις 5.000, με τα συνολικά κέρδη να αγγίζουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πυρήνας της οργάνωσης φέρεται να λειτουργούσε από χώρο στο Ζευγολατιό, ο οποίος είχε επιλεγεί ώστε να παρέχει κάλυψη και εύκολη διαφυγή. Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, συγκεντρώνονταν τα χρήματα και δίνονταν εντολές για την καθημερινή «δραστηριότητα».

Η καθημερινή τακτική

Περισσότερα από 40 άτομα φέρονται να αναλάμβαναν τον ρόλο των «τηλεφωνητών», ενώ η οργάνωση χρησιμοποιούσε πάνω από 150 συσκευές αποκλειστικά για τις απάτες. Οι κλήσεις πραγματοποιούνταν σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, με τα μέλη να παριστάνουν ειδικούς που δήθεν χρειάζονταν άμεσα χρήματα για λογαριασμό συγγενικού τους προσώπου ή κάποια επείγουσα διαδικασία.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Όπως δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάμπρος Κουκούλης, η επιχείρηση εξάρθρωσης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη με συμμετοχή 400 αστυνομικών και έρευνες σε οκτώ καταυλισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε έκταση δράσης όσο και σε οικονομικό όφελος.

Ο κ. Κουκούλης στάθηκε επίσης στις σοβαρές συνέπειες που είχαν οι απάτες στα θύματα:

πολλοί ηλικιωμένοι εμφάνισαν ισχαιμικά επεισόδια, κρίσεις πανικού, έντονη μελαγχολία και φόβο να μείνουν μόνοι, με αρκετούς να χρειάζονται μόνιμη παρουσία συγγενών ή ακόμα και πρόσληψη βοηθού.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Ο Αστυνομικός Διευθυντής υπογράμμισε ότι:

Καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητά προσωπικά στοιχεία κατ’ οίκον ή τηλεφωνικά.

Παράλληλα κάλεσε τους νεότερους να ενημερώνουν τους μεγαλύτερους για τα συχνότερα τεχνάσματα των επιτήδειων, ώστε να προλαμβάνονται αντίστοιχα περιστατικά.

