Την εκδοχή του για τα γεγονότα που κατέληξαν στον θάνατο ενός 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο έδωσε ο 29χρονος Αλβανός που έχει συλληφθεί για την υπόθεση. Αν και αρχικά αρνιόταν οποιαδήποτε εμπλοκή, φέρεται σύμφωνα με την Αστυνομία να περιέγραψε με ψυχραιμία ότι ο ίδιος χτύπησε το θύμα.

Τι προηγήθηκε, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των δύο ανδρών προηγήθηκε ένταση για ένα ζήτημα προτεραιότητας στον δρόμο. Ο 29χρονος, μετά το επεισόδιο, κατευθύνθηκε σε γυμναστήριο της περιοχής. Όταν βγήκε, ισχυρίστηκε ότι ο 58χρονος τον περίμενε απ’ έξω και ότι του ψέκασε σπρέι πιπεριού.

Ακολούθησε καταδίωξη σε μικρή απόσταση από το σημείο εκείνο. Περίπου 200 μέτρα πιο κάτω, στην οδό Σουλιέ, ο 29χρονος φέρεται να τον χτύπησε επανειλημμένα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί

Οι ισχυρισμοί του 29χρονου φαίνεται πως διασταυρώνονται με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει περιέλθει στην κατοχή των αρχών.

Μέσω μαρτυριών και οπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε και το μηχανάκι που χρησιμοποιούσε ο δράστης. Το όχημα ανήκει σε 21χρονο φίλο του, ο οποίος προσήχθη αλλά δεν προέκυψε συμμετοχή του.

Παράλληλα, ο πατέρας του 29χρονου έχει συλληφθεί, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία προσπάθησε να αποκρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για υπόθαλψη.

Μαρτυρία κατοίκου: «Έμοιαζε με σκηνή καταδίωξης»

Κάτοικος που βρέθηκε στην περιοχή περιέγραψε εικόνα έντονης καταδίωξης. Όπως ανέφερε, το όχημα του 58χρονου κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ πίσω του ακολουθούσαν μηχανές. Μάλιστα, σημείωσε πως το αυτοκίνητο πέρασε δύο φορές από την οδό Σουλιέ, η οποία καταλήγει σε αδιέξοδο.

