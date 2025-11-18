Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γύρω από το κύκλωμα των ψευτοεπενδυτών που εξαπάτησε δεκάδες πολίτες με ανύπαρκτα επενδυτικά προγράμματα σε καζίνο, μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα.

Οι Αρχές έχουν πλέον επεκτείνει την έρευνα και προς τον ίδιο τον πρώην παίκτη ριάλιτι, ο οποίος δηλώνει ότι έπεσε θύμα της δράσης του επιχειρηματία – ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ – και των συνεργών του. Κεντρικό ερώτημα για την ΑΑΔΕ αποτελεί η προέλευση του ιδιαίτερα υψηλού ποσού που ο Μαρτίκας ισχυρίζεται ότι επένδυσε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ΑΑΔΕ εξετάζει διεξοδικά πώς ο Σπύρος Μαρτίκας συγκέντρωσε τα 720.000 ευρώ που ισχυρίζεται ότι παρέδωσε στο κύκλωμα. Οι διασταυρώσεις συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά αυτά προκύπτουν από δηλωμένα εισοδήματα ή άλλες νόμιμες πηγές.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας για το κύκλωμα των ψευτοεπενδυτών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και στοιχείων από πολίτες που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις σε ανύπαρκτες επενδύσεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του ύψους των χρηματικών συναλλαγών, αλλά και εξαιτίας της εμπλοκής γνωστών προσώπων, ενώ οι Αρχές προσανατολίζονται στη χαρτογράφηση όλων των οικονομικών ροών που σχετίζονται με το κύκλωμα.

