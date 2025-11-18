Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο ενός 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου. Το περιστατικό, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως τροχαίο, αποδείχθηκε ότι συνδέεται με άγρια επίθεση σε βάρος του άνδρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάστηκε επιβεβαιώνει ότι ο 58χρονος δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν καθισμένος στη θέση του οδηγού. Οι δράστες –τρεις νεαροί που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες– φαίνονται να τον πλησιάζουν, να λογομαχούν μαζί του και στη συνέχεια να του χτυπούν το κεφάλι πάνω στο τιμόνι.

Η αφορμή, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ήταν μια διένεξη για τον δρόμο, καθώς το αυτοκίνητο του 58χρονου φέρεται να έκλεισε την πορεία των μοτοσικλετιστών.

Το τροχαίο και η κατάληξη στο νοσοκομείο

Μετά τα χτυπήματα, ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του στην οδό Σουλιέ. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση, όμως κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Αρχικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο, τα χτυπήματα στο κεφάλι –που επιβεβαιώθηκαν τόσο από τους γιατρούς όσο και από το υλικό των καμερών– οδήγησαν σε πλήρη ανατροπή της εικόνας.

Τέσσερις συλλήψεις – Ποινικό παρελθόν οι τρεις δράστες

Η αστυνομία, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους τρεις νεαρούς που επέβαιναν στις δύο μοτοσικλέτες. Όλοι φέρονται να έχουν ποινικό παρελθόν.

Συνελήφθη επίσης ο πατέρας ενός εκ των δραστών, ο οποίος –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– προσπάθησε να αποκρύψει μία από τις δύο μοτοσικλέτες, προκειμένου να δυσκολέψει τον εντοπισμό τους.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αρχές εξετάζουν τώρα το ακριβές χρονικό των γεγονότων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα προσδιορίσουν τον ακριβή μηχανισμό θανάτου του 58χρονου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους του Νέου Κόσμου, καθώς οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται σκιαγραφούν μια υπόθεση ακραίας οδικής βίας που κατέληξε σε τραγωδία.

