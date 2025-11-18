Πλήθος ερωτημάτων εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση του 58χρονου οδηγού που κατέληξε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, μετά από ένα αδιευκρίνιστο συμβάν στους δρόμους του Νέου Κόσμου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00, όταν ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, κινητοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ.

Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο

Ασθενοφόρο μετέφερε τον 58χρονο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε. Αν και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς, οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του δεν έχουν εξακριβωθεί. Το γεγονός ότι έφερε πολύ σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο έχει θέσει σε συναγερμό τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Καταγγελίες για επίθεση πριν από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο 58χρονος φαίνεται πως λίγο πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματός του είχε δεχθεί επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανάκι. Οι γείτονες υποστήριξαν στους αστυνομικούς ότι οι δράστες σταμάτησαν δίπλα στο αυτοκίνητό του, ισχυριζόμενοι πως τους είχε κλείσει τον δρόμο, και του κατάφεραν γροθιές.

Η κατάθεση αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο το σκηνικό, καθώς οι έρευνες πρέπει τώρα να διαπιστώσουν εάν τα τραύματα του 58χρονου προήλθαν από επίθεση, από τη σύγκρουση ή από συνδυασμό των δύο.

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα

Η αστυνομία συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αναζητά το δίκυκλο και τους επιβάτες του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπήρξε λεκτικό ή σωματικό επεισόδιο πριν από το τροχαίο.

Την ίδια στιγμή, οι ιατροδικαστές καλούνται να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τα τραύματα και για το κατά πόσον συνδέονται με την ανακοπή που φαίνεται να προκάλεσε τον θάνατο του 58χρονου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και τα αναπάντητα ερωτήματα συνεχίζουν να πυκνώνουν, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων στιγμών του άτυχου άνδρα.

