Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το μεγάλο κύκλωμα απάτης που παρίστανε τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια 37χρονη αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνου το 2008.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους τραπεζικούς της λογαριασμούς εντοπίστηκαν περίπου 400.000 ευρώ, ποσό που οι αρχές θεωρούν ότι συνδέεται με τη δράση του κυκλώματος. Κομβικό ρόλο φέρεται να κατείχε ο αδελφός της, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί από θύματα. Η αθλήτρια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον βοηθούσε σε διαδικασίες «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Οι διάλογοι που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

Στους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η 37χρονη φαίνεται να συνεννοείται με τον αδελφό της για μεταφορά χρημάτων:

Διάλογος 1

37χρονη: «Έλα. Πόσα λεφτά θες;»

Αδελφός: «1,5 άμα έχεις.»

37χρονη: «Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;»

Αδελφός: «Είσαι μακριά;»

37χρονη: «Όχι.»

Αδελφός: «Αν μπορείς. Να τα βάλεις.»

Σε άλλους διαλόγους, ο αδελφός της φαίνεται να αναζητά τρόπους να «περάσει» μετρητά χωρίς να φανούν στην κάρτα του:

Διάλογος 2

Αδελφός: «Άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου; Είναι μαύρα.»

Μέλος οργάνωσης: «Τι θες να πάρεις;»

Αδελφός: «Δεν θέλω να φαίνονται.»

Η άρνηση της αθλήτριας και η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Παρά τα καταγεγραμμένα στοιχεία, η αθλήτρια αρνείται κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τη δραστηριότητα του αδελφού της. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι οικονομικές συναλλαγές και οι συνομιλίες της θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος στήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 αστυνομικών, οι οποίοι πραγματοποίησαν εφόδους στα κεντρικά της οργάνωσης και σε σπίτια υπόπτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται στη διαδρομή του χρήματος και στον ακριβή ρόλο κάθε μέλους του κυκλώματος.

