Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Σκύρο – Αισθητός και στην Αττική το βράδυ της Δευτέρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σκύρου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Αττικής, όπου έγινε αισθητή.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 31 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την έντονη αίσθηση της δόνησης σε ευρύτερη ακτίνα.

Η σεισμική δραστηριότητα προκάλεσε αναστάτωση, ιδιαίτερα στα νησιά των Σποράδων, την Εύβοια και την ανατολική Αττική. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της ακολουθίας.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη σεισμικότητα, χωρίς όμως ενδείξεις για κάποια ανησυχητική εξέλιξη.

