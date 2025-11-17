Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Νεάπολη – Πατέρας και δύο παιδιά εγκλωβίστηκαν

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στη Λάρισα, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και του περιφερειακού Τρικάλων, στη συνοικία της Νεάπολης.

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν στο ένα όχημα ένας πατέρας και τα δύο παιδιά του. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο η επέμβαση των πυροσβεστών δεν χρειάστηκε, καθώς δύο νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν την οικογένεια.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο, όπως και τα παιδιά, φέρει επιπόλαιους τραυματισμούς.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

