# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Νεάπολη – Πατέρας και δύο παιδιά εγκλωβίστηκαν

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Νεάπολη – Πατέρας και δύο παιδιά εγκλωβίστηκαν

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στη Λάρισα, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και του περιφερειακού Τρικάλων, στη συνοικία της Νεάπολης.

Από τη σύγκρουση εγκλωβίστηκαν στο ένα όχημα ένας πατέρας και τα δύο παιδιά του. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομία, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο η επέμβαση των πυροσβεστών δεν χρειάστηκε, καθώς δύο νεαροί που βρίσκονταν στο σημείο είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν την οικογένεια.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαινε ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο, όπως και τα παιδιά, φέρει επιπόλαιους τραυματισμούς.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Διαβάστε ακόμα: Συνελήφθη επιχειρηματίας για υπερβολική ταχύτητα: 216 χλμ./ώρα στη Λ. Βουλιαγμένης

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα
Κοινωνία

Μετρό: Πρόβλημα ρευματοδότησης στη Γραμμή 3. Τα δρομολόγια σταματούν στην Εθνική Άμυνα