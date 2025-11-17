Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί εφόδους σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας όπου εργαζόταν ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός. Τα καταστήματα ανήκουν στον 32χρονο επιχειρηματία – στενό φίλο του ανιψιού και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας.

Κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, οι Αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγγράφων και ψηφιακών δεδομένων, καθώς εξετάζεται αν σε κινητά ή υπολογιστές υπάρχουν στοιχεία – ακόμη και από κοινωνικά δίκτυα – που θα μπορούσαν να συνδέουν πρόσωπα με τη διπλή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, «πήραν έναν - δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα καταστήματα, ενώ ο ιδιοκτήτης αυτών των καταστημάτων κλήθηκε να καταθέσει και να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες».

Το πλέγμα των σχέσεων – Τι εξετάζει η ανακρίτρια

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος επιχειρηματίας ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων και διατηρούσε πολύ στενή φιλική σχέση με τον 33χρονο ανιψιό του θύματος – τον μοναδικό άνθρωπο που είδε από κοντά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 53χρονου επιστάτη.

Ο ανιψιός είχε επισημάνει επανειλημμένα τη στενή σχέση του με τον επιχειρηματία, δηλώνοντας:

«Ο 22χρονος δουλεύει σε ένα μαγαζί που έχει ένας αδερφικός μου φίλος. Ο ίδιος έχει και την καφετέρια όπου δούλευε ο 22χρονος και εκεί τον είχα γνωρίσει. Μετά την επίθεση, ήταν το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει γιατί ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον πήρε από το δικό της κινητό γιατί το δικό μου είχε μείνει στο σημείο της δολοφονίας».

Η κατάθεση του επιχειρηματία

Ο 32χρονος, που προσήλθε και κατέθεσε στις Αρχές, επιβεβαίωσε τη στενή του σχέση με τον ανιψιό, δηλώνοντας:

«Με τον ανιψιό του θύματος μας συνδέει φιλία. Με κάλεσε η σύντροφός του όταν έγινε το φονικό για να μου πουν τι συνέβη και μου είπε ότι ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος. Είμαι εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού – τον γνωρίζω ως εργαζόμενο και μόνο. Ο ανιψιός γνώρισε τον 22χρονο στο μαγαζί μου».

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ανιψιός είχε ταξιδέψει στην Αθήνα δύο φορές πριν από το φονικό, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ ο ίδιος είχε επισκεφθεί τη Φοινικούντα τον Αύγουστο, όπου είδε το κάμπινγκ, αλλά επέλεξε να μείνει σε ξενοδοχείο.

Τι αναζητούν πλέον οι Αρχές

Οι ερευνητές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 22χρονου και των προφυλακισμένων, εξετάζοντας:

ψηφιακά ίχνη από υπολογιστές και κινητά,

επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα,

διαδικτυακές αναζητήσεις,

πιθανά μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορεί να αποκαλύπτουν συνδέσεις.

Παράλληλα, η κατάθεση του 32χρονου θεωρείται κρίσιμη, λόγω της θέσης του ως εργοδότη αλλά και λόγω του ότι ήταν το πρώτο άτομο που ενημερώθηκε αμέσως μετά τη δολοφονία.

Έρευνα που ανοίγει νέους κύκλους

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αθήνα και η κατάσχεση ψηφιακού υλικού δείχνουν ότι η ανακρίτρια αναζητά δυνητικούς συνδετικούς κρίκους, πέρα από τους τρεις βασικούς εμπλεκόμενους.

Η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τη χαρτογράφηση ενός πλέγματος σχέσεων που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για το πώς και το γιατί στήθηκε η διπλή δολοφονία που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.

