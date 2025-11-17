Σε κλίμα έντονης συγκίνησης αλλά και αυξημένων μέτρων ασφαλείας κορυφώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με τη μεγάλη πορεία να ολοκληρώνεται μπροστά στην αμερικανική πρεσβεία.

Από το πρωί, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στον ιστορικό χώρο του ΕΜΠ, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973. Λουλούδια, στεφάνια και ζωγραφιές γέμισαν το μνημείο, ενώ μαθητές, φοιτητές και άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα του ’73 φώναξαν συνθήματα κατά της Χούντας, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της εξέγερσης.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου

Με συγκίνηση και δέος, οι φοιτητές της ΠΑΣΠ ξεδίπλωσαν την ιστορική, αιματοβαμμένη σημαία – το σύμβολο που βρέθηκε κάτω από τις ερπύστριες του τανκ την νύχτα της 17ης Νοέμβρη. Η σημαία άνοιξε για ακόμη μία φορά μπροστά στην πύλη του Ιδρύματος, πριν ξεκινήσει η πορεία.

Φέτος, για πρώτη φορά, η σημαία παρέκαμψε τη συνηθισμένη διαδρομή της και έκανε στάση μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου βρίσκονται χαραγμένα τα 57 ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Η κίνηση αυτή είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα.

Η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

Η πορεία ξεκίνησε γύρω στις 14:30 από το Πολυτεχνείο και, μέσω Ακαδημίας, κατευθύνθηκε προς την αμερικανική πρεσβεία, όπου η σημαία έφτασε περίπου στις 16:20. Εκεί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ακούστηκαν συνθήματα και ακολούθησε ο εθνικός ύμνος.

Σε σημείο της διαδρομής, έξω από τη Λέσχη Αξιωματικών, οι συμμετέχοντες έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα, ενώ ανακοινώθηκε και η ανέγερση προτομής του φοιτητή Γιάννη Καϊλή, που έχει χαρακτηριστεί ως το 25ο θύμα του Πολυτεχνείου.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία – Κλούβες ΜΑΤ στο Σύνταγμα

Για πρώτη χρονιά εφαρμόστηκαν ειδικά μέτρα φρούρησης στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν αρχικά διακριτική, ωστόσο στη συνέχεια στήθηκαν κλούβες των ΜΑΤ, ώστε να μην προσεγγίσουν οι διαδηλωτές το μνημείο.

Συνολικά, πάνω από 5.000 αστυνομικοί από ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ και άλλες υπηρεσίες βρέθηκαν σε επιφυλακή σε όλο το κέντρο της Αθήνας.

43 προσαγωγές – 11 συλλήψεις

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκαν:

43 προσαγωγές

από τις οποίες 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Ένας συλληφθείς είχε πάνω του σφυρί και μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορήθηκαν για κατοχή αντικειμένων που κρίθηκαν ύποπτα.

Επιπλέον, ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου προσήχθη προληπτικά, γεγονός που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έκανε λόγο για «τυφλές προσαγωγές». Αφέθηκε αργότερα ελεύθερος.

Εκδηλώσεις που συνεχίζουν να ενώνουν γενιές

52 χρόνια μετά, η μνήμη του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανή. Οι παλιότεροι δεν ξεχνούν και οι νεότεροι συνεχίζουν να μαθαίνουν. Το πνεύμα της εξέγερσης – η φωνή για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη – εξακολουθεί να εμπνέει.

Η πορεία ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς σοβαρά επεισόδια, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε επιφυλακή έως αργά το βράδυ.

