Μυστήριο με τον θάνατο 58χρονου σε τροχαίο στον Νέο Κόσμο

Μια περίεργη και ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση θανάτου εξετάζει η αστυνομία στον Νέο Κόσμο, μετά τον εντοπισμό ενός 58χρονου άνδρα νεκρού μέσα στο αυτοκίνητό του, στην οδό Σουλιέ.

Αρχικά, όταν το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, οι Αρχές εκτίμησαν πως επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα. Ωστόσο, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο 58χρονος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την ώρα που οδηγούσε, γεγονός που φαίνεται πως οδήγησε στην πρόσκρουση.

Παρά ταύτα, η υπόθεση περιπλέκεται από ένα κρίσιμο εύρημα:

Ο άνδρας έφερε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία δεν συνάδουν πλήρως με τις συνθήκες του τροχαίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο 58χρονος να δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο. Δεν αποκλείεται το δίκυκλο να εμπλέκεται τόσο στην επίθεση όσο και στο ίδιο το τροχαίο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τροχαίο με συνοδευτική εγκληματική ενέργεια ή για δύο άσχετα μεταξύ τους περιστατικά που συνέβησαν ταυτόχρονα.

