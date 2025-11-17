Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος από την οικογένεια των Καργάκηδων, που κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια, μία ημέρα πριν από το μακελειό. Η απολογία του διήρκεσε περίπου μία ώρα, με τον ίδιο να αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν καν στο χωριό την επίμαχη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι συνήγοροί του –Απόστολος Λύτρας και Θεονύμφη Μπέρκη– παρουσίασαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τον 23χρονο να βρίσκεται σε γάμο, κάτι που υποστήριζε από την πρώτη στιγμή. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα ελλιπή δεδομένα της δικογραφίας, οδήγησαν σε έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος, με κατ’ οίκον περιορισμό, έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν η μητέρα και οι δύο αδερφές του, καθώς και συγγενείς που περίμεναν με αγωνία την απόφαση.

Συγκίνηση έξω από τα δικαστήρια

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο 23χρονος βγήκε από το κτίριο, όπου τον υποδέχθηκαν συγκινημένοι η μητέρα και τα αδέλφια του. Αγκαλιές, ανακούφιση και δάκρυα χαράς κυριάρχησαν έξω από τα δικαστήρια.

Η μητέρα του δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο… Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη».

Τι λένε οι δικηγόροι του

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε:

«Με βάση τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου… Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί».

Η Θεονύμφη Μπέρκη πρόσθεσε:

«Κατά την άποψή μας είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει… Προέκυψε η διαφωνία, θα το δούμε στο συμβούλιο».

Επόμενο βήμα: Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Με τη διαφωνία εισαγγελέα–ανακρίτριας να παραμένει, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αποφασίσει αν ο 23χρονος θα προφυλακιστεί ή όχι.

