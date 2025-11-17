Μια από τις πιο δύσκολες και σκοτεινές περιόδους της ζωής του αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις». Ο γνωστός φαρμακοποιός και τηλεοπτικό πρόσωπο μίλησε ανοιχτά για την εμπλοκή του σε κύκλωμα ψεύτικων επενδύσεων και για την απόπειρα αυτοκτονίας που, όπως περιέγραψε, σημάδεψε το καλοκαίρι του 2024.

«Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου»

Ο Σπύρος Μαρτίκας εξήγησε ότι η οικονομική και ψυχολογική πίεση που δέχθηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης επενδύσεων τον οδήγησε σε απόλυτο αδιέξοδο. Σύμφωνα με τα όσα εξομολογήθηκε, στις 8–9 Ιουλίου 2024 προχώρησε σε απόπειρα αυτοκτονίας μέσα στο φαρμακείο του, χρησιμοποιώντας φάρμακα που είχε πάρει από τον χώρο εργασίας του.

«Είναι δηλωμένο αυτό. Με είδε η Βρισηίδα από την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι μας… Κατέβηκε η αδελφή μου για να με σώσει. Είχα καταγράψει σε ένα σημείωμα τι μου είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι απειλές και ο «Γολγοθάς» που ακολούθησε

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς πιέσεις για να μη μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι μέλη του κυκλώματος τον προειδοποιούσαν να «σιωπήσει» λόγω της δημοσιότητας που είχε.

«Ο υπαρχηγός με είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα μιλήσω γιατί είμαι διάσημος. Δεχόμουν συνέχεια απειλές για να μη μιλήσω», είπε, κάνοντας λόγο για μια περίοδο συνεχούς φόβου και ψυχολογικής εξάντλησης.

Η παγίδα με τους κοριούς και η προσπάθεια να αποδείξει την αλήθεια

Όπως αποκάλυψε, προσπάθησε να ανακτήσει τα χρήματά του, με τα μέλη του κυκλώματος –κατά τα λεγόμενά του– να του ζητούν να φέρει νέους «πελάτες». Τότε, όπως είπε, αποφάσισε να κινηθεί μόνος του για να αποδείξει τις καταγγελίες του.

«Ζώνομαι με κοριούς από την Ομόνοια. Τα βρήκα σε κάτι σάιτ. Έστησαν έναν φίλο μου για να ξαναζήσω την ιστορία μαζί του… Βγήκαμε για φαγητό με τον υπαρχηγό, καταγράφονται τα πάντα. Ήταν η μόνη μου σωτηρία να με πιστέψει κάποιος», υπογράμμισε.

«Όλη η αλήθεια μου γυμνή»

Ο Σπύρος Μαρτίκας περιέγραψε την εμπειρία του ως έναν παρατεταμένο «Γολγοθά», τονίζοντας ότι η δημόσια παραδοχή όσων έζησε αποτελεί για εκείνον βήμα απελευθέρωσης, αλλά και προειδοποίηση για άλλους που μπορεί να βρεθούν σε παρόμοιες παγίδες.

«Να κάνω εγώ απόπειρα αυτοκτονίας, ο πιο νοήμων άνθρωπος που υπάρχει;» είπε με πικρία, εξηγώντας πως η ψυχική κατάρρευση δεν κάνει διακρίσεις.

