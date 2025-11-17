Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, αλλά και ισχυρής αστυνόμευσης, κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τη μεγάλη πορεία να κατευθύνεται προς την αμερικανική πρεσβεία.

Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν τον ιστορικό χώρο του ΕΜΠ στην οδό Πατησίων, καταθέτοντας λουλούδια στο μνημείο και αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973. Οι πύλες του συγκροτήματος άνοιξαν στις 07:00 και παρέμειναν προσβάσιμες έως το μεσημέρι.

Λίγο νωρίτερα, στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, τιμώντας θεσμικά την ιστορική ημέρα.



Η πορεία και η «αιματοβαμμένη σημαία»

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για τη φοιτητική και παλλαϊκή εξέγερση της 17ης Νοέμβρη, η μεγάλη πορεία ξεκίνησε γύρω στις 14:30 από το Πολυτεχνείο, με τελικό προορισμό την αμερικανική πρεσβεία.

Στο επίκεντρο βρέθηκε, όπως κάθε χρόνο, η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, την οποία μετέφερε η νεολαία της ΠΑΣΠ. Αφού άνοιξε έξω από τις πύλες του ΕΜΠ, το μπλοκ της σημαίας ξεκίνησε μέσω της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διαδρομή, πραγματοποιήθηκε σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών οι συμμετέχοντες έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από το πέρασμα της σημαίας, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συμβολική κίνηση.

Η σημαία έφτασε μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στις 16:20, όπου οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα για την επέτειο, κράτησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου και στη συνέχεια έψαλαν τον εθνικό ύμνο, πριν η σημαία καλυφθεί και αποχωρήσει.

Κατά τη διάρκεια του προσκλητηρίου, ανακοινώθηκε και η ανέγερση προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως το «25ο θύμα» του Πολυτεχνείου και ήταν εκείνος που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του Ιδρύματος.



Ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. – 43 προσαγωγές και 11 συλλήψεις

Τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα είναι εξαιρετικά αυστηρά. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια και Τροχαία βρίσκονται σε επιφυλακή γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους σε κρίσιμα σημεία στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι νωρίς το απόγευμα, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε 1.072 ελέγχους και 43 προσαγωγές, εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Όπως έγινε γνωστό, ένας από τους συλληφθέντες είχε πάνω του σφυρί και μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ οι υπόλοιποι 10 κρατήθηκαν για κατοχή αντικειμένων «όχι ιδιαίτερης σημασίας», τα οποία όμως θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επεισοδίων.

Νωρίτερα είχαν καταγραφεί άλλες 20 προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας, εκ των οποίων μία μετατράπηκε σε σύλληψη, επίσης για ναρκωτικά και σφυρί.



Αντιδράσεις για προληπτική προσαγωγή στελέχους της ΠΑΣΠ

Έντονη πολιτική διάσταση πήρε η είδηση της προληπτικής προσαγωγής του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου, γεγονός που καταγγέλθηκε με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα έκανε λόγο για «τυφλές προληπτικές προσαγωγές», ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση και θέτοντας ερωτήματα για το ποιος έχει δώσει εντολή για τέτοιου είδους πρακτικές και ποιον στόχο εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο γραμματέας της ΠΑΣΠ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να επιδεικνύει οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά.



Μνήμη, συμβολισμοί και παρόν

Οι σημερινές εκδηλώσεις δείχνουν πως, 52 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο παραμένει ισχυρό σύμβολο δημοκρατίας, αντίστασης και διεκδίκησης. Χιλιάδες πολίτες, φοιτητικοί σύλλογοι, συλλογικότητες και κόμματα συνεχίζουν να δίνουν το παρών, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με τα σύγχρονα αιτήματα και προβληματισμούς.

Την ίδια ώρα, η έντονη αστυνομική παρουσία, οι προσαγωγές και οι συλλήψεις, αλλά και οι πολιτικές καταγγελίες για τον τρόπο άσκησης των μέτρων τάξης, αναδεικνύουν ότι η συζήτηση γύρω από το πώς τιμάται – αλλά και πώς περιφρουρείται – η επέτειος του Πολυτεχνείου, παραμένει απολύτως επίκαιρη.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Adel: Σοβαρές ζημιές σε Αττική, Δυτική Ελλάδα και Θάσο