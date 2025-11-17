Δράμα: Βαρβαρότητα χωρίς προηγούμενο – Νεαρή αρκούδα βρέθηκε νεκρή και αποκεφαλισμένη σε ορεινή περιοχή

Σοκ και οργή προκαλεί η νέα υπόθεση κακοποίησης άγριας ζωής στη Δράμα, όπου μια νεαρή αρσενική αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή και αποκεφαλισμένη σε ορεινή περιοχή του Λιβαδερού. Το ζώο βρήκε υπάλληλος του Δασαρχείου Δράμας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αρκούδα είχε δεχθεί δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο, έναν στη ράχη και έναν στον μηρό. Όπως επιβεβαιώθηκε από τη νεκροψία, οι δράστες όχι μόνο σκότωσαν το ζώο, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν στον αποκεφαλισμό του, πράξη που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν ως ένδειξη ακραίας βαρβαρότητας.

Το Δασαρχείο Δράμας, η οργάνωση «Καλλιστώ» και ο ΟΦΥΠΕΚΑ ενημερώθηκαν άμεσα και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον εντοπισμό των δραστών.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο ΟΦΥΠΕΚΑ και η «Καλλιστώ» υπογραμμίζουν ότι η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η αρκούδα στην Ελλάδα είναι απόλυτα προστατευόμενο είδος, τόσο από την ελληνική νομοθεσία όσο και από διεθνείς συμβάσεις όπως η Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), η Σύμβαση της Βέρνης και η CITES.

Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η καφέ αρκούδα κατατάσσεται στα Κινδυνεύοντα Είδη, γεγονός που καθιστά τέτοιες πράξεις ακόμη πιο κρίσιμες για την επιβίωση του είδους.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει πληροφορίες να τις αναφέρει, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν για το αποτρόπαιο έγκλημα απέναντι στην άγρια ζωή.

