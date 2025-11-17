Χανιά: Πυροβολισμός μέσα στο νοσοκομείο από εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όταν στις 06:00 ακούστηκε πυροβολισμός κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας των αστυνομικών που φρουρούν κρατούμενο ασθενή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ένας αστυνομικός παρέδιδε τον υπηρεσιακό του οπλισμό στον συνάδελφό του, ο οποίος αναλάμβανε τη νέα βάρδια. Κατά τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα η σφαίρα να προσκρούσει σε γυψοσανίδα του χώρου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, επιβεβαίωσε στο creta24.gr ότι η σφαίρα καρφώθηκε στον τοίχο χωρίς να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός, είτε ασθενή, είτε συνοδού, είτε μέλους του προσωπικού. Όπως σημείωσε, η περιοχή ελέγχθηκε άμεσα και η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται μεν σοβαρό, ωστόσο θεωρείται τυχαίο, ενώ αναμένεται η προβλεπόμενη εσωτερική διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της εκπυρσοκρότησης και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το νοσοκομείο συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του, με τη διοίκηση να τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

