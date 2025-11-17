Απεργία στις 18 Νοεμβρίου: Ποια ΜΜΜ επηρεάζονται – Πώς θα λειτουργήσουν τα δρομολόγια

Κυκλοφοριακές ανατροπές και σημαντικές καθυστερήσεις αναμένονται την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, καθώς οι εργαζόμενοι της Hellenic Train προχωρούν σε 24ωρη απεργία, ζητώντας ενίσχυση προσωπικού, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και άμεσες παρεμβάσεις στις υποδομές.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και ο Προαστιακός της Αθήνας, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) έχει προκηρύξει 4ωρη στάση εργασίας από τις 09:01 έως τις 13:00.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει αναλυτικά τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν, καθώς και το εάν θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας.



Τι θα ισχύσει στα ΜΜΜ την Τρίτη 18/11

Hellenic Train – 24ωρη απεργία

Αναμένονται εκτεταμένες ακυρώσεις δρομολογίων.

Πιθανή κυκλοφορία μόνο με προσωπικό ασφαλείας, ανάλογα με την τελική ανακοίνωση της εταιρείας.

Προαστιακός Αθήνας

Μετέχει στην απεργία της Hellenic Train.

Πολλά δρομολόγια θα ανασταλούν για όλη την ημέρα.

Σιδηροδρομικό δίκτυο ΟΣΕ / Intercity

Σημαντικές διακοπές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Η ΠΟΣ πραγματοποιεί στάση εργασίας 09:01–13:00, οπότε δεν θα εκτελούνται δρομολόγια στο συγκεκριμένο διάστημα.

Μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ δεν έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στην απεργία μέχρι στιγμής, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε μετεπιβιβάσεις λόγω των σιδηροδρομικών περικοπών.



Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train παρουσιάζουν ένα σύνολο κρίσιμων διεκδικήσεων:

1. Άμεση ενίσχυση προσωπικού

Πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων

Ενίσχυση όλων των υπηρεσιών

Αντιμετώπιση των ελλείψεων σε κρίσιμες ειδικότητες

2. Τήρηση ωραρίων και συνθηκών εργασίας

Αυστηρή εφαρμογή ωραρίου

Χορήγηση όλων των αναπαύσεων

Τερματισμός συνεχών αλλαγών θέσης εργασίας (π.χ. customer care)

3. Αναβάθμιση υποδομών και τροχαίου υλικού

Επισκευή επικίνδυνων εγκαταστάσεων σε μηχανοστάσια

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και οχημάτων

4. Βελτίωση δρομολογίων

Ορθός προγραμματισμός

Μείωση συστηματικών καθυστερήσεων

Ολοκλήρωση έργων ασφαλείας & υποδομών

5. Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων

Ανάκληση άδικων απολύσεων

Επανεκπαίδευση προσωπικού

Βελτίωση υγιεινής στους σταθμούς



Έμφαση στην ασφάλεια επιβατών και προσωπικού

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι πολλά συστήματα ασφαλείας:

είναι ανενεργά,

ημιτελή,

ή δεν λειτουργούν σωστά,

γεγονός που —όπως τονίζουν— θέτει σε κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους επιβάτες και υποβαθμίζει την αξιοπιστία του σιδηροδρόμου.



Συμπέρασμα

Η απεργία της 18ης Νοεμβρίου αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες αλλαγές στα δρομολόγια των τρένων και του Προαστιακού. Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Hellenic Train για ακριβή ενημέρωση, ενώ η κινητοποίηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας των εργαζομένων να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις μόλις δημοσιευτεί η επίσημη λίστα ακυρώσεων.

Διαβάστε ακόμα: Λούτσα: Ο 29χρονος είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο στο παρελθόν