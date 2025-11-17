Κυψέλη: «Λουκέτο» – εξπρές σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μετά από εικόνες εγκατάλειψης

Στην άμεση αναστολή λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου και ανέδειξε σοβαρές παραβάσεις, πλήρη εγκατάλειψη των χώρων και συνθήκες που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων.

Η απόφαση «λουκέτου» ελήφθη μετά την έκθεση αξιολόγησης των Κοινωνικών Συμβούλων της αρμόδιας υπηρεσίας, που δεν άφηνε – όπως τονίζεται – κανένα περιθώριο συνέχισης της λειτουργίας της δομής.



Εγκατάλειψη, βρωμιά και έντονη δυσοσμία

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής εντόπισαν:

Εκτεταμένες φθορές σε ολόκληρο το κτίριο

Εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής

Έντονη, μόνιμη δυσοσμία

Ρυπαρά κλινοσκεπάσματα στα κρεβάτια των ηλικιωμένων

Ακάθαρτες τουαλέτες

Ελλιπή καθαριότητα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους



Η εικόνα που παρουσίαζε η δομή περιγράφεται ως «καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης», με τους ελεγκτές να διαπιστώνουν ότι δεν πληρούνταν ούτε τα στοιχειώδη για ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση ηλικιωμένων ανθρώπων.



Ηλικιωμένοι μόνοι για ώρες – Καθυστέρηση σε υγιεινή, φάρμακα και πρωινό

Πέρα από τις κτιριακές και υγειονομικές ελλείψεις, η αξιολόγηση καταγράφει πλήρη δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων.

Οι ωφελούμενοι, όπως διαπιστώθηκε, παρέμεναν για ώρες μετά την πρωινή έγερση χωρίς βοήθεια, καθώς:

Δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία ατομικής υγιεινής

Δεν είχε διανεμηθεί η πρωινή φαρμακευτική αγωγή

Δεν είχε δοθεί πρωινό γεύμα

Αιτία, σύμφωνα με όσα προέκυψαν, ήταν η έλλειψη προσωπικού, με τα ελάχιστα άτομα που βρίσκονταν στη βάρδια να δηλώνουν ότι εργάζονταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς σαφή ενημέρωση για τα δεδουλευμένα τους και χωρίς βεβαιότητα ότι θα καλυφθούν οι επόμενες βάρδιες.



Κενά στην επιστημονική εποπτεία και παραιτήσεις νοσηλευτών

Η κατάσταση επιδεινωνόταν από σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία. Στην έκθεση ελέγχου καταγράφονται:

Ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων

Παραιτήσεις βασικού νοσηλευτικού προσωπικού

Αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων

Σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, η εικόνα της μονάδας εμφανίζεται σαφώς χειρότερη, σε βαθμό που – όπως αναφέρεται – η παραμονή των ηλικιωμένων στη δομή αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για την υγεία και την αξιοπρέπειά τους.



Εντολή Χαρδαλιά για κλείσιμο και άμεση μεταφορά των ηλικιωμένων

Μετά την ενημέρωση για τα πορίσματα του ελέγχου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Αθηνά Κωνσταντέλλου, για:

Άμεση έκδοση απόφασης αναστολής λειτουργίας της μονάδας

Ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων

Τοποθέτηση των ηλικιωμένων σε κατάλληλες, αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, κάνοντας λόγο για εικόνα «εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».



«Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται τα πάντα – Όχι τα ελάχιστα»

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η απόφαση αναστολής ήταν «η ελάχιστη υποχρέωση» απέναντι στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, ξεκαθαρίζοντας πως:

Οι άνθρωποι στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες

Πρέπει να έχουν επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια

«Τίποτα λιγότερο» δεν είναι αποδεκτό



Παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα προς όλες τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων:

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια».



Η υπόθεση της μονάδας στην Κυψέλη αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για συνεχείς, στοχευμένους ελέγχους σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και για αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, ώστε οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να μην αφήνονται στο έλεος της αδιαφορίας ή της κερδοσκοπίας.

