Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του 18χρονου Μάριου που μεταφέρεται στο Τορίνο για σωτήρια θεραπεία

Με αγωνία αλλά και ελπίδα, η οικογένεια του 18χρονου Μάριου ετοιμάζεται για το πιο κρίσιμο ταξίδι της ζωής του, καθώς ο νεαρός μεταφέρεται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια σπάνια ασθένεια που πλήττει σοβαρά το ήπαρ του.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, γνωστοποίησε την είδηση μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση, ευχαριστώντας θερμά τη διοίκηση και τους γιατρούς του νοσοκομείου στο Ρίο, όπου μέχρι τώρα νοσηλευόταν ο γιος της, καθώς και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για τη στήριξη.

Με λόγια που αποτυπώνουν την τεράστια δύναμη και την ελπίδα της οικογένειας, η κ. Βέρρη έγραψε:

«Ο Μάριος είναι αγωνιστής μεγάλος και θα κερδίσει. Εγώ παίρνω κουράγιο από τη δύναμή του και τον αγώνα».

Στην ανάρτηση περιγράφει και τη φράση που είπε ο 18χρονος λίγο πριν διασωληνωθεί, μια φράση που έχει χαραχτεί μέσα της και της δίνει κουράγιο:

«Μαμά, όλα θα πάνε τέλεια! Μην φοβάσαι…»

Η ίδια ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά το ιατρικό προσωπικό του Ρίου και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του παιδιού της:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσω… Η συγκίνηση είναι τεράστια για την αγάπη σας».

Η μητέρα του 18χρονου αναμένεται να ενημερώσει για την ακριβή ώρα της αναχώρησης, ενώ δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Μάριος ξεκινά ένα δύσκολο ταξίδι, όμως έχει στο πλευρό του μια ολόκληρη κοινότητα που εύχεται να επιστρέψει σύντομα υγιής και δυνατός.

