Σοκ προκαλούν δύο περιστατικά διαρρήξεων στο Περιστέρι, με κακοποιούς να εισβάλλουν ανενόχλητοι σε κατοικίες, ακόμη και ανάβοντας τα φώτα την ώρα που κινούνταν μέσα στα δωμάτια. Σε μία από τις υποθέσεις, η εξέλιξη ήταν τραγική, καθώς ένας 64χρονος άνδρας υπέστη οξύ έμφραγμα μετά τη διάρρηξη στο σπίτι του και λίγες ημέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

«Μπήκαν με θράσος, πήραν κοσμήματα, κινητά… ακόμη και το πιστολάκι»

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega, φαίνονται τέσσερις άνδρες να μπαίνουν λίγο μετά τις 21:00 σε ισόγειο σπίτι στο Περιστέρι. Φορούν κουκούλες, κρατούν φακούς, ανάβουν τα φώτα και κινούνται με άνεση στα δωμάτια, χωρίζοντας ρόλους και «χτενίζοντας» τον χώρο.

«Πήδηξαν από τη βεράντα, έσπασαν τη μπαλκονόπορτα και μπήκαν με κατσαβίδι», αναφέρει η κόρη του θύματος. «Άνοιξαν μόνο το δεξί φύλλο της ντουλάπας, ούτε τα άλλα άγγιξαν. Ήξεραν πού θα ψάξουν».

Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, δύο smartphones και ακόμη… ένα πιστολάκι μαλλιών.

Το δεύτερο χτύπημα με τραγικό τέλος

Στην ίδια περιοχή, ένα ακόμη ζευγάρι βίωσε την εισβολή τεσσάρων διαρρηκτών στο σπίτι του. Οι δράστες ανέβηκαν από τη βεράντα, μπήκαν ανενόχλητοι και «σήκωσαν» μεγάλο χρηματικό ποσό και ρολόγια αξίας. Γειτόνισσα που τους αντιλήφθηκε άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα οι εισβολείς να τραπούν σε φυγή με μαύρο αυτοκίνητο.

Όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι και είδε το χάος, ο 64χρονος άνδρας αισθάνθηκε έντονη δυσφορία.

«Ο άνθρωπος έπαθε ένα μικρό έμφραγμα εβδομάδες πριν, αλλά το μεγάλο, το οξύ έμφραγμα, έγινε τότε από τη στεναχώρια», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο. «Έσκασε… στεναχωρήθηκε πάρα πολύ».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο 64χρονος κατέληξε.

«Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά», λένε οι κάτοικοι

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ανάλογες διαρρήξεις συμβαίνουν ολοένα και συχνότερα, με τους διαρρήκτες να κινούνται με θράσος και ταχύτητα, χωρίς να φαίνεται να φοβούνται για το ενδεχόμενο σύλληψης.

Οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που χτυπούν συγκεκριμένες ώρες και με προκαθορισμένο σχέδιο, ενώ η τοπική κοινωνία ζητά περισσότερη αστυνόμευση, ειδικά τις βραδινές ώρες.

