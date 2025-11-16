Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού θα βρίσκεται τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου το κέντρο της Αθήνας, ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζονται δρακόντεια, με την πρωτεύουσα να θυμίζει «φρούριο».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε καίρια σημεία, γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.



Οι δυνάμεις που επιστρατεύονται

Στο επιχειρησιακό πλάνο συμμετέχουν κλιμάκια από:

ΜΑΤ

Ομάδα ΔΙΑΣ

Ομάδα ΔΡΑΣΗ

ΟΠΚΕ

Ασφάλεια

Τροχαία

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ θα συνδράμουν διακριτικά, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε σημεία-«κλειδιά» στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας προληπτικούς ελέγχους.



Drones, ελικόπτερο και έλεγχος ταρατσών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εναέρια επιτήρηση.

Drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής εποπτεία της πορείας και των συγκεντρώσεων.

Ιδιαίτερα στην περιοχή των Εξαρχείων, θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ενώ όπως τονίζεται, θα γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι μπορεί να έχουν κρυφτεί αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως «πολεμοφόδια».

Στο κέντρο θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», ώστε να χρησιμοποιηθούν εφόσον κριθεί αναγκαίο.



Κλειστοί σταθμοί Μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ιδιαίτερες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στις μετακινήσεις:

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., από τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό:

Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια

Οι σταθμοί αυτοί στις Γραμμές 1 & 2 δεν θα εξυπηρετούν επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών – οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Η Τροχαία θα προχωρήσει σε διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, σε δρόμους από όπου θα διέρχεται η πορεία ή θα υπάρχουν συγκεντρώσεις.



Τα μέτρα ασφαλείας κρίνονται από το επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ. απαραίτητα, καθώς στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο θα πραγματοποιηθούν με τάξη και ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εκτεταμένα επεισόδια ή σοβαρές υλικές ζημιές στο κέντρο της πόλης.

