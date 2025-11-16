Πολυτεχνείο: Κλειστοί σταθμοί Μετρό και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων – Τι ανακοινώνει ο ΟΑΣΑ

Σε ισχύ βρίσκονται από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 18/11/2025 στις 06:00 οι αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, εξαιτίας των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται για την ασφαλή κυκλοφορία τόσο των ΜΜΜ όσο και του επιβατικού κοινού, και περιλαμβάνουν προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών, μεταφορά αφετηριών και αλλαγές σε στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ. Τα μέτρα εφαρμόζονται σταδιακά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της ΕΛΑΣ.

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, την Δευτέρα 17/11/2025 στις 14:00, οι παρακάτω σταθμοί του Μετρό θα κλείσουν:

- Σύνταγμα

- Ευαγγελισμός

- Μέγαρο Μουσικής

- Πανεπιστήμιο

- Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2)

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση από τους σταθμούς αυτούς.

Η επαναλειτουργία τους θα γίνει κατόπιν νεότερης εντολής της ΕΛΑΣ.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Λόγω αποκλεισμών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο:

- Λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλεϊ θα αλλάζουν διαδρομή.

- Ορισμένες αφετηρίες θα μεταφέρονται προσωρινά.

- Οι παρεμβάσεις θα γίνονται περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

- Οι αλλαγές θα συνεχιστούν έως τις 18/11/2025 στις 06:00.

Τροποποίηση στη γραμμή Χ95

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, τα δρομολόγια της γραμμής:

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών (EXPRESS)

θα πραγματοποιούνται έως τον σταθμό Μετρό Κατεχάκη και όχι έως το Σύνταγμα.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι επιβάτες

- Από τον σύνδεσμο: Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου

- Από το πληροφοριακό κέντρο 11185

- Από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ

