Βίαιο επεισόδιο στο Μουζάκι – Τρία άτομα στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) στο Μουζάκι Καρδίτσας, όταν δύο παρέες, που σύμφωνα με πληροφορίες είχαν μεταξύ τους προσωπικές διαφορές, ήρθαν σε βίαιη αντιπαράθεση έξω από μπαρ της περιοχής.

Στη συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν περίπου δέκα άτομα, βγήκαν μαχαίρια, με αποτέλεσμα τρεις άνδρες να τραυματιστούν και να χρειαστεί να μεταφερθούν στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης για ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Μουζακίου, ενώ για την ενίσχυση των δυνάμεων κλήθηκαν και πληρώματα της ΕΛ.ΑΣ. από την Καρδίτσα.

Η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για την υπόθεση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να χρησιμοποίησε το μαχαίρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

