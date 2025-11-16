Θεσσαλονίκη: Καταθέσεις στεφάνων και εκτεταμένα κυκλοφοριακά μέτρα για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

Με προσέλευση πολιτών όλων των ηλικιών πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την αυριανή 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σειρά εκτάκτων ρυθμίσεων ενόψει των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για τις 18:00 της Δευτέρας και της πορείας που θα ακολουθήσει στο κέντρο της πόλης.

Κυκλοφοριακοί αποκλεισμοί από τις 16:00

Από τις 4 το απόγευμα, το κέντρο θα αρχίσει να κλείνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Η κίνηση των οχημάτων θα διακοπεί σε κεντρικούς δρόμους όπως:

- Εγνατία

- Εθνικής Αμύνης

- Τσιμισκή

- Αγίου Δημητρίου

- Πλατεία Δημοκρατίας

- Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

- Καρόλου Ντηλ

- Βασιλέως Ηρακλείου

- Γ’ Σεπτεμβρίου

- Αγγελάκη

- Αρμενοπούλου

- Γρηγορίου Λαμπράκη

- Κωνσταντίνου Καραμανλή

Οι παρεμβάσεις θα επεκτείνονται όπου κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έως τις 06:00 της Τρίτης

Δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση σε κομβικές οδούς, μεταξύ των οποίων:

- Εθνικής Αμύνης (Αγίου Δημητρίου – Πλατεία Σιντριβανίου)

- Εγνατία (Γ’ Σεπτεμβρίου – Εθνικής Αμύνης)

- Αγγελάκη (ολόκληρη)

- Αρμενοπούλου (Δημ. Γούναρη – Εθνικής Αμύνης)

- Γρηγορίου Λαμπράκη (Εγνατία – Γ’ Σεπτεμβρίου)

Αντίστοιχα, για τη Δευτέρα 17/11/2025, από τις 06:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων, θα ισχύουν απαγορεύσεις σε επιπλέον σημεία, όπως:

- Εγνατία (Δωδεκανήσου – Εθνικής Αμύνης)

- Αγίου Δημητρίου (Λάζου Εξάρχου – Γ’ Σεπτεμβρίου & Προξένων – Στεφ. Δραγούμη)

- Εθνικής Αμύνης (Πλατεία Σιντριβανίου – Πλατεία Λευκού Πύργου)

- Γ’ Σεπτεμβρίου (Αγ. Δημητρίου – Γ. Λαμπράκη)

- Καρ. Ντηλ (Τσιμισκή – Βασ. Ηρακλείου)

- Βασ. Ηρακλείου (Πλατεία Αριστοτέλους – Καρ. Ντηλ)

- Κ. Καραμανλή (Γ’ Σεπτεμβρίου – Καυτανζόγλου)

- Ελ. Βενιζέλου (Τσιμισκή – Εγνατία)

- Ολυμπιάδος (Ελένης Ζωγράφου – Κασσάνδρου)

- Ι. Δραγούμη (Εγνατία – Τσιμισκή)

- Γ. Βιζυηνού (Πανεπιστημίου – Καθηγητού Π. Βυζουκίδου)

Αύξηση αστυνόμευσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημεία-κλειδιά της πόλης θα καλυφθούν από τροχονόμους για τη διευκόλυνση των οδηγών, ενώ θα αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη για την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και της πορείας.

