Μαγνησία: Βρέθηκε σορός άνδρα – Πιθανή σύνδεση με τον 72χρονο Αυστριακό που αγνοείται

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής την ανεύρεση σορού άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο στη Μαγνησία. Η σορός ανασύρθηκε με πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκε αρχικά στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου θα γίνει η απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, ο οποίος αγνοείται περίπου 40 ημέρες. Ο άνδρας είχε ταξιδέψει στην περιοχή για διακοπές και τα ίχνη του χάθηκαν στις 3 Οκτωβρίου στο Στόμιο Λάρισας.

Το όχημα που είχε νοικιάσει βρέθηκε αργότερα σε δυσπρόσιτο σημείο της Άνω Κερασιάς, μέσα σε περιβόλι κοντά στη μονή Φλαμπουρίου, γεγονός που είχε εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι διαδικασίες ταυτοποίησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

