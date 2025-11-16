Λάρισα: Δικυκλιστής κινδύνεψε να παρασύρει 2χρονο παιδί – Χτύπησε με κουτουλιά αστυνομικό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρισα, όταν οδηγός δικύκλου φέρεται να κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και αντίθετα στη ροή του δρόμου, με αποτέλεσμα να πλησιάσει επικίνδυνα ένα παιδί ηλικίας δύο ετών. Σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, η αποφυγή της παράσυρσης οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη.

Λίγη ώρα αργότερα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Λάρισας, ο οδηγός αντέδρασε επιθετικά. Όπως αναφέρει η Ένωση, ο άνδρας χτύπησε έναν από τους αστυνομικούς, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Το σωματείο των αστυνομικών εξέφρασε την πλήρη καταδίκη του στην επίθεση και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σωματική βλάβη, αντίσταση, απειλή, εξύβριση και επικίνδυνη οδήγηση.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να κινήθηκε επιθετικά προς τους αστυνομικούς, εξυβρίζοντάς τους και σπρώχνοντάς τους. Στη συνέχεια, στη διάρκεια της ακινητοποίησής του, χτύπησε με το κεφάλι του έναν από αυτούς, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ το Τμήμα Τροχαίας διεξάγει την προανάκριση.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: 32χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια ελέγχων