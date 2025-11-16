Σε ισχύ μπαίνει ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο να μπει τάξη στην κυκλοφορία τους και να προστατευθούν πεζοί και οδηγοί. Η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, εξήγησε στην ΕΡΤ ότι η πόλη υιοθετεί ένα πλαίσιο που «πατάει» στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον συμπληρώνει με συγκεκριμένους περιορισμούς.

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι και πλέον περνάμε στο στάδιο της εφαρμογής.

Πού μπορούν να κινούνται τα πατίνια – και πού όχι

Ο Δήμος Αθηναίων καθορίζει ξεκάθαρα τις ζώνες κίνησης για τα ηλεκτρικά πατίνια:

- Επιτρέπεται η κυκλοφορία τους μόνο σε δρόμους με όριο έως 50 χλμ./ώρα.

- Απαγορεύεται η χρήση τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.

- Στην Πλάκα και το Ψυρρή, η χρήση επιτρέπεται μόνο με ταχύτητα πεζού, καθώς πρόκειται για περιοχές με έντονη τουριστική και τοπική κίνηση.

- Οι πεζόδρομοι Ερμού και Αιόλου εντάσσονται πλέον στις ζώνες όπου η κυκλοφορία πατινιών δεν επιτρέπεται καθόλου.

- Σε χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός, Στρέφης και Εθνικός Κήπος, η χρήση πατινιών απαγορεύεται.

- Το Πεδίον του Άρεως παραμένει εκτός ρύθμισης επειδή υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής.



Πώς αλλάζει η στάθμευση – Νέα σημεία και αυστηροί έλεγχοι

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τη στάθμευση. Οι εταιρείες που διαθέτουν πατίνια προς ενοικίαση θα πρέπει κάθε πρωί να τα συγκεντρώνουν σε συγκεκριμένα σημεία που ορίζει ο Δήμος.

Σε περίπτωση «αντικοινωνικής» στάθμευσης – όπως σε ράμπες ΑμεΑ ή πάνω σε οδηγούς όδευσης τυφλών – τα πατίνια μπορούν να απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου, όπως προβλέπει η νομοθεσία περί απορριμμάτων.

Η ευθύνη για τις παραβάσεις βαραίνει τις εταιρείες. Αν το επιτρέπουν οι όροι χρήσης τους, έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν το κόστος στον τελικό χρήστη.

Αυτόματες χρεώσεις και τεχνολογικοί «κόφτες»

Στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση για αυτόματη συνέχιση της χρέωσης, αν ο χρήστης αφήσει το πατίνι εκτός της προβλεπόμενης ζώνης στάθμευσης, μέχρι να το επαναφέρει στο σωστό σημείο.

Παράλληλα, ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες:

- Εγκατάσταση τσιπ εντοπισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα για το πού βρίσκονται τα οχήματα.

- Περιοριστές ταχύτητας (κόφτες), όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως τόνισε η κα. Ευαγγελίδου, η τεχνολογία υπάρχει και η εφαρμογή των κανόνων στηρίζεται πλέον στην υπευθυνότητα των εταιρειών.

