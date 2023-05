Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά του Τυμπακίου και είχε εστιακό βάθος στα 19,6 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για το σεισμό που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

#Earthquake (#σεισμός) M4.3 occurred 14 km SW of #Moíres (#Greece) 4 min ago (local time 07:36:06). More info at:

