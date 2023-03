Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κύθνου

Σεισμός έντασης 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύθνου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 39 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά της Κύθνου. Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 114,7 χιλιόμετρα.

#Earthquake 71 km S of #Athens (#Greece) 5 min ago (local time 19:05:18). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

https://t.co/LBaVNedgF9

https://t.co/zQ0tejDWTv pic.twitter.com/SWZG0seH4k