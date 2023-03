Πορεία πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας μαθητές και φοιτητές, στο πλαίσιο της κινητοποίησης για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Για τα παιδιά στα Τέμπη… Για τις οικογένειές τους… Και για εμάς..», ανέφερε το κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. «Το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή», αναφέρει πανό φοιτητών.

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών κράτησαν έξω από τη Βουλή οι μαθητές και οι φοιτητές, όταν η πορεία διαμαρτυρίας έφτασε έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου.

Οι μαθητές και οι φοιτητές ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για το τραγικό συμβάν.

Αυτή την ώρα, το σώμα της πορείας βρίσκεται τα γραφεία της Hellenic Train στη λεωφ. Συγγρού.

Μαθητές της Θεσσαλονίκης και γειτονικών πόλεων έστειλαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με μια σειρά από δράσεις στα σχολεία τους.

Στο 5ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, γράφοντας ο καθένας από μια λέξη ή φράση πάνω σε χαρτιά. Στο 19ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης σχημάτισαν με τις τσάντες τους τη φράση «12 λεπτά», όσο δηλαδή ήταν η διάρκεια που τα δύο τρένα βρίσκονταν πάνω στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

Στο 2ο ΓΕΛ Πολίχνης, οι μαθητές σχημάτισαν με τις τσάντες τους, στο προαύλιο, τη λέξη οργή, ενώ στο 1ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου, οι μαθητές κρέμασαν πανό με τη φράση «πάρε με παιδί μου όταν φτάσεις», ενώ στο 4ο ΓΕΛ Ευόσμου, οι μαθητές έγραψαν στα πανό τους: «το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών να γίνουμε η φωνή».

Σε κατάληψη προχώρησαν και στο 1ο ΓΕΛ Πυλαίας, με σύνθημα «ποτέ ξανά», ενώ στο Πειραματικό ΓΕΛ Νεάπολης, οι μαθητές σχημάτισαν με τις τσάντες τους τη λέξη «Έφτασες;».

Στο 4ο ΓΕΛ Κατερίνης, οι μαθητές μεταξύ των πανό που έφτιαξαν έγραψαν σε ένα απ’ αυτά: «ήταν άνθρωποι, όχι εισιτήρια». Στο Γυμνάσιο Νικήτης, οι μαθητές σχημάτισαν με τις τσάντες τους το σύνθημα «πάρε όταν φτάσεις» και στο 4ο ΓΕΛ Σταυρούπολης μαθητές έγραψαν στον πίνακα πως «αυτό που έγινε δε θα ξεχαστεί, η οργή μας γίνεται ποτάμι».

Τέλος, στο 2ο ΓΕΛ Κορδελιού, οι μαθητές σχημάτισαν με τις τσάντες τους τη φράση: «πάρε όταν φτάσεις».

Μαζική συγκέντρωση νεαρών παιδιών, μαθητών, αλλά και φοιτητών πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με συνθήματα όπως «Το έγκλημα στα Τέμπη να μη συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή», νεολαίοι της πόλης κρατώντας πανό, εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για όσα συνέβησαν, αυτές τις ημέρες στα Τέμπη.

Τη συγκέντρωση διοργάνωσαν διάφοροι φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας διεκδικώντας να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια που οδήγησαν στη τραγωδία και να αποδοθούν ευθύνες.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε πορεία προς τον ΟΣΕ της Λάρισας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Γεωργίου και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας πραγματοποίησαν μαθητές και φοιτητές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή». «Στο βωμό του κέρδους θυσία οι νεκροί, δεν είναι δυστυχήματα είναι επιλογή» αναφέρουν κάποια από τα συνθήματα.

Μάλιστα κόποιοι κρατούσαν και μαύρα μπαλόνια.

To παρών στην κινητοποίηση έδωσε και ο Δήμαρχος Πατρέων.

The children of Larissa flooded the city today and state clearly



They will not accept the loss of their classmates for the profits of the few



"WE WILL AVENGE YOU KID"#greecetraincrash #greecetrain #GreeceTrainAccident pic.twitter.com/1fcXtw6WVi