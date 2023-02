Σεισμός τώρα στη Μεθώνη

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τώρα στην περιοχή της Μεθώνης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμούς εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθώνης, με εστιακό βάθος στα 6 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.1 |24 km S of #Pýlos (#Greece) || 4 min ago (local time 14:44:14). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/eBLensMvqK