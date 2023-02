Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στον Πλαταμώνα. Κουνήθηκε η Θεσσαλονίκη. Τι λένε οι σεισμολόγοι

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πλαταμώνα και έγινε αισθητός στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 22 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πλαταμώνα.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας σημείωσε πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κατερίνη και σε γύρω περιοχές.

Ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός εξηγώντας πως οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και πώς θα εξελιχθεί. «Δεν μας προκαλεί ανησυχία» σημείωσε.

O σεισμός, που έγινε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι 16 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πλαταμώνα, έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, ωστόσο, σύμφωνα με τον Κώστα Παπαζάχο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, άνευ ουσίας και σημασίας. Είναι ένας σεισμός σε μια από τις πιο ασεισμικές περιοχές του ελληνικού χώρου. Είναι μια περιοχή χαμηλής σεισμικότητας, έξω από τις ακτές της Πιερρίας», είπε ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Θα μου φανεί πολύ περίεργο να έχουμε οποιαδήποτε περίεργη εξέλιξη, πρόσθεσε ο επιστήμονας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση έγινε σε εστιακό βάθος 15,8 χιλιομέτρων.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 29 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

https://t.co/LBaVNedgF9

https://t.co/AXvOM7I4Th

https://t.co/wPtMW5ND1t

Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/CYhfwhNpTW