Σεισμός τώρα στην Εύβοια

Σεισμός ταρακούνησε για μια ακόμα φορά τους κατοίκους της Εύβοιας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός ήταν 3,1 Ρίχτερ και είχε επίκεντρο 7 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης των Ψαχνών.

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Η νέα αυτή δόνηση, ήρθε να προστεθεί στην έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή τον τελευταίο μήνα.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#σεισμός) might have occurredLastQuake launches before and after the app notification about the #earthquake (#σεισμός) in #Chalkída 13 min ago. pic.twitter.com/jFPr72X09R