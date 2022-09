Έρευνα: Η Αθήνα για δεύτερη φορά στη λίστα με τις πιο όμορφες πόλεις να ζεις

Η χώρα μας δεν έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Από τον τουρισμό έως σημαντικούς οικονομικούς δείκτες που μαρτυρούν την τεράστια δυναμική που έχει αναπτύξει η χώρα τα τελευταία χρόνια, οι πρωτιές δεν έχουν τέλος.

Τα καλά νέα ήρθαν αυτή τη φορά από το “World of Statistics” που έθεσε την Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα την πρωτεύουσα της, στην κατάταξη με τις δέκα ομορφότερες πόλεις του κόσμου.



Πιο συγκεκριμένα, η Αθήνα βρίσκεται στην έκτη θέση, με ποσοστό 77,5% αμέσως μετά τις ιταλικές Βενετία και Ρώμη, τη Βαρκελώνη, την Πράγα και τη Νέα Υόρκη.



Η δεκάδα ολοκληρώνεται με τη Βουδαπέστη, τη Βιέννη, τη Μπορντό και το Μιλάνο.

Και ενώ αυτή η νίκη της Αθήνας μπορεί να φαίνεται αρκετά ασήμαντη αν συγκριθεί με δείκτες οικονομικούς και κοινωνικούς, μπορεί όμως να έχει καθοριστική επίδραση σε σημαντικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, και άρα η οικονομία, η εργασία και η καινοτομία.

Ας σημειωθεί πως το Υπουργείο Τουρισμού έχει ξεκινήσει πρόσφατα μια μεγάλη καμπάνια για την προώθηση της Αθήνας ως ιδανικό προορισμό που μπορούν να επιλέξουν οι Ευρωπαίοι για το Σαββατοκύριακο τους. Με κεντρικό μήνυμα «greekend: End your week like a Greek» και υπογραφή το motto της επιτυχημένης κεντρικής καμπάνιας «All you want is Greece», η νέα καμπάνια του Υπουργείου και του ΕΟΤ προβάλλει την όμορφη πλευρά της ζωής στις ελληνικές πόλεις.



Υπό αυτό το πρίσμα, το γεγονός ότι η Αθήνα φιγουράρει και επίσημα σε επίσημες κατατάξεις με τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου δεν μπορεί παρά να συμβάλει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Τα ρεκόρ σε αφίξεις τουριστών αυτό το καλοκαίρι από κάθε γωνιά του πλανήτη επιβεβαιώνουν πως η Αθήνα είναι στα μάτια πολλών η ομορφότερη πόλη. Εξου και η απόφασή τους να περάσουν την πιο ξένοιαστη περίοδο του χρόνου στη μοναδική αυτή πόλη.