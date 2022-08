Μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας συνόδευσαν ύποπτο για αεροπειρατεία αεροπλάνο

Θρίλερ με επιβατική πτήση που είχε απογειωθεί από την Μαδρίτη με τελικό προορισμό τον Λίβανο και θεωρήθηκε ύποπτο για αεροπειρατεία.

Συνέβη την περασμένη Πέμπτη, 11 Αυγούστου, στο ελληνικό FIR. Πολιτική πτήση που είχε απογειωθεί από την Μαδρίτη της Ισπανίας με τελικό προορισμό την Βηρυτό του Λιβάνου προκάλεσε αναστάτωση κινητοποιώντας το ΝΑΤΟ και την Πολεμική Αεροπορία

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το αεροσκάφος ενώ πετούσε στον προορισμό του έχοντας ενεργοποιήσει τον αυτόματο πιλότο, οι πιλότοι από το κοκ πιτ δεν είχαν γυρίσει το σύστημα επικοινωνίας στην ανάλογη συχνότητα.

Ως αποτέλεσμα ήταν στο Κέντρο Αεροπορικού Ελέγχου του ΝΑΤΟ στο Τορεχόν της Ισπανίας (CAOC Torrejón) να σημάνει συναγερμός και να δώσει εντολή άμεσης αναγνώρισης της κατάστασης. Το “COM LOSS” όπως αποκαλείται η κατάσταση απώλειας επικοινωνίας έχει διάφορα στάδια που ενεργοποιούν τις διαδικασίες αντίδρασης ανάλογα, βάσει πρωτοκόλλου μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Εν προκειμένω, το αεροπλάνο – ένα Airbus A321 με 145 επιβαίνοντες – συνέχιζε την προγραμματισμένη του πορεία χωρίς να παρεκκλίνει.

Από την ΝΑΤΟϊκή βάση δόθηκε εντολή στην Πολεμική Αεροπορία να ελέγξει και να διαχειριστεί την κατάσταση, όπως κι έγινε. Απογείωσε από την 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα 2 οπλισμένα μαχητικά F-16 τα οποία πλησίασαν το αεροπλάνο τη στιγμή που πετούσε πάνω από την Αργολίδα.

Επιβαίνοντες της πτήσης κατέγραψαν με το κινητό τους τηλέφωνο το γεγονός, το οποίο δημοσίευσε στο Twitter το IntelSky.

Οι πιλότοι του Airbus ανταποκρίθηκαν άμεσα στο νόημα του Έλληνα πιλότου, και μέσω του ανάλογου καναλιού επικοινωνίας έδωσε όλες τις απαραίτητες απαντήσεις.

Ωστόσο, βάσει πρωτοκόλλου τα ελληνικά μαχητικά συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να εξέλθει από το ελληνικό FIR.

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v