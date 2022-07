Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Ντράφι κοντά στη Μονή Παντοκράτορος στο Νταού Πεντέλης. Ήδη μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής επιχειρεί για να την σβήσει, με τους ισχυρούς ανέμους όμως να δυσχεραίνουν το έργο της.

Συναγερμό σε όλες της δυνάμεις στης Πυροσβεστικής στην Αττική. Μέσα στο Ντράφι μπήκε η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Πεντέλη. Λίγα λεπτά μετά τις 19:00, οι πύρινες φλόγες μπήκαν μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν καεί τα πρώτα σπίτια στην περιοχή.

Εκκενώνονται Διώνη και Δαμάσι

Μετά το Ντράφι και την Ανθούσα καθώς έφτασε μήνυμα του 112 στους κατοίκους των οικισμών Διώνη και Δαμάσι .

Το 112 έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά για εκκένωση σε Διώνη και Δασαμάρι, με κατεύθυνση προς την Παλλήνη.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Διώνη και Δασαμάρι, εκκενώστε τώρα προς Παλλήνη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας», αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα.

112 για εκκένωση της Ανθούσας προς Γέρακα

Μήνυμα εστάλη στους κατοίκους της Ανθούσας να εκκενώσουν την περιοχή προς τον Γέρακα λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην Πεντέλη.

«Αν βρίσκεστε στην Ανθούσα, εκκενώστε τώρα προς Γέρακα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα που έφτασε στα κινητά των πολιτών από τον αριθμό 112.

«Αν βρίσκεστε στην Ανθούσα, εκκενώστε τώρα προς Γέρακα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα που έφτασε στα κινητά των πολιτών από τον αριθμό 112.

Την ίδια ώρα η Πυροσβεστική βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μέτωπα: το πρώτο κινείται αργά προς το βουνό και το δεύτερο (το δύσκολο μέτωπο) κινείται νότια προς Ντράφι - Νέα Πεντέλη. Επιπλέον δόθηκε εντολή εκκένωσης από το Ντράφι προς την Παλλήνη. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βοηθούν τους κατοίκους στην εκκένωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες βρίσκονται μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια.

Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί που οι Air Tractors δεν μπορούν να επιχειρήσουν και αποχωρούν. Για τον λόγο αυτό δόθηκε εντολή να σηκωθούν 2 Καναντέρ από Ελευσίνα και 2 Καναντέρ από Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουν να επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες τα Ε/Π και ενισχύονται με άλλα Ελικόπτερα απ' την περιφέρεια. Το νοσοκομείο «Παίδων Πεντέλης» είναι και αυτό σε ετοιμότητα για να εκκενωθεί και αυτό αν χρειαστεί.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στο Ντράφι να εκκενώσουν τώρα προς Παλλήνη, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Ντράφι, εκκενώστε τώρα προς Παλλήνη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

Αστεροσκοπείο για φωτιά στην Πεντέλη: Μικρή εξασθένηση ανέμων τις επόμενες ώρες αλλά μετά νέα επιδείνωση

Η Πυροσβεστική υπηρεσία ενημέρωσε τους πολίτες ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Πεντέλης – Ν. Μάκρης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε μερικούς δρόμους της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η διακοπή κυκλοφορίας λόγω της φωτιάς στην Πεντέλη αφορά τους παρακάτω δρόμους:

Περιφερειακή Οδό Πεντέλης – Νέας Μάκρης από το ύψος του Νοσοκομείου 414 ΣΝΕΝ έως τη θέση «Άγιος Πέτρος».

Οδό Καλλισίων και Παπαδιαμάντη προς Ντράφι

Στην οδό Δουκίσης Πλακεντίας και Φίλωνος προς Ντράφι

Στην οδό Αναπαύσεως και Κλεισθένους προς Πεντέλη

Σε ετοιμότητα καλούνται να βρίσκονται οι κάτοικοι σε Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη, καθώς έλαβαν μήνυμα από το 112 έτσι ώστε να προετοιμαστούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

«Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 19-07-2022 18:20. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Ντράφι, Νταού Πεντέλης, Διώνη και Καλλιτεχνούπολη παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies Civil Protection Greece 19-07-2022 18:20.If you are in Penteli, Nea Penteli, Ntrafi, Ntaou Pentelis, Dioni and Kallitexnoupoli remain on alert and follow official guidance.Wildfire in your area.Protective action guidelines: https://www.civilprotection.gr/en/all-guidelines#!», ανέφερε το μήνυμα.

Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Αυτή την ώρα στην Πεντέλη, επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 22 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρου τμήματος και από αέρος επιχειρούν ρίψεις 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, στη μάχη της κατάσβεσης στην Πεντέλη έχει μπει και η ομάδα των Ρουμάνων πυροσβεστών με 28 άνδρες, υδροφόρες και ένα συντονιστικό όχημα.

Για την ώρα, η φωτιά δεν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, πλην όμως οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Για αυτό τον λόγο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς καθώς δίπλα στη χαμηλή βλάστηση όπου εκκίνησε η πυρκαγιά, υπάρχει και δασική έκταση.

