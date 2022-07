Αλεξανδρούπολη: Αμερικανοί πεζοναύτες έφαγαν 7.000 αβγά – Ζορίζουμε τις κότες

Το γιγαντιαίο USS Arlington του στρατού των ΗΠΑ έδεσε πριν από λίγο καιρό στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει αποβιβάσει περισσότερους από 1.000 πεζοναύτες στην πόλη.

Τα εστιατόρια γέμισαν, τα εμπορικά καταστήματα «άδειασαν» και οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης αιφνιδιάστηκαν, καθώς τα δολάρια άρχισαν να πέφτουν… βροχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για λίγες ημέρες δεν έμεινε… αβγό στην Αλεξανδρούπολη.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Γιώργου Αλάβαντα, ιδιοκτήτη εστιατορίου της περιοχής, ο οποίος είπε ότι ακόμα και οι κότες κατάλαβαν πως η πόλη γέμισε: «Ακόμα και οι κότες το κατάλαβαν. Χθες 1.500 άτομα έτρωγαν πρωινό στην Αλεξανδρούπολη που τρώνε για πρωινό αβγά, λουκάνικα και μπέικον. Χθες χρειάστηκαν 6.000-7.000 αβγά. Δηλαδή ζορίζουμε τις κότες για την αυριανή ημέρα. Δεν έχουμε αβγά».

Οι Αμερικανοί πεζοναύτες έμειναν έκπληκτοι από την ποιότητα και τις τιμές του θρακιώτικου φαγητού και μέσα σε τρεις ημέρες τελείωσαν τα rib eye, τις μπριζόλες, τα φιλέτα και τα μπέργκερ.

Σε άλλη περίπτωση ένας άλλος ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή, ο Βασίλης Σικλαφίδης είπε «έχουν ξετρελαθεί. Μας λένε συνέχεια ότι δεν έχουν φάει ωραιότερο κρέας. Εχουν γυρίσει πόσες πόλεις και έρχονται εδώ και μας λένε τι κρέας είναι αυτό. Ειδικά για τα τοπικά τα κρέατα, τα φιλέτα μας. Και για τις τιμές που βλέπουν, λένε are you sure είναι σίγουρο ότι έχει αυτή την τιμή; Λέω ναι. Και τους φαίνεται απίστευτο, εξαιρετικό και νόστιμο και το value for money γι’ αυτούς είναι πολύ τίμιο».

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ του ΣΚΑΙ: