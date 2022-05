Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σαντορίνης Κυριακή πρωί

Σεισμός σημειώθηκε στη Σαντορίνη το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά μετά τις 8.30.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια του Ακρωτηρίου Σαντορίνης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 13,9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλο τη νησί, αλλά και στην Κρήτη.

