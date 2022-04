Σεισμός τώρα στη Βοιωτία, αισθητός και στην Αττική

Σεισμός κοντά στη Βοιωτία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Ο σεισμός σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ και έγινε αισθητός και στην Αττική.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.

