Κακοκαιρία: Το χαλάζι έπνιξε Σαντορίνη και Πάρο

Η κακοκαιρία που πλήττει τις Κυκλάδες, με τις καταιγίδες, το χαλάζι και τους θυελλώδεις ανέμους, έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της και στη Σαντορίνη.

Σε περιοχές, όπως η Μεσαριά, τα στενά έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και σε περιοχές κοντά στο αεροδρόμιο

Μάλιστα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπό την εποπτεία του Αντιπεριφεριάρχη και Επάρχου Θήρας Χαράλαμπου Δαρζέντα, έχουν βγει στους δρόμους και επιχειρούν να απομακρύνουν το χαλάζι.

Στο έλεος της κακοκαιρίας σήμερα η Πάρος.

Ξεκινώντας με έντονη νεροποντή, ακολούθησαν δυνατοί κεραυνοί, διακοπές ρεύματος, και στη συνέχεια η κακοκαιρία συνεχίστηκε με πολύ έντονη χαλαζόπτωση.

Εντονότερες οι καιρικές συνθήκες στις Λεύκες Πάρου, αφού πρόκειται για ορεινό χωριό.

Χείμαρροι ορμητικά έτρεχαν από παντού πλημμυρίζοντας κάθε σοκάκι του γραφικού χωριού. Τα αυτοκίνητα “πασπαλισμένα” με χαλάζι και τα πλακόστρωτα άσπρα από χαλάζι θύμιζαν έντονα χειμώνα.

Με δελτίο τύπου ο Δήμος Πάρου προειδοποίησε για εντονότερα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες.

