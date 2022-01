Γενική αργία αύριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Ο στρατός στην Αττική Οδό για απεγκλωβισμούς

Γενική αργία θα ισχύσει αύριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, λόγω της κακοκαιρίας.

Στις 8 θα γίνει επίσημη ενημέρωση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ελλάδας Χρήστο Στυλιανίδη για τις λεπτομέρειες.

Παράλληλα, παραμένουν εγκλωβισμένοι δεκάδες οδηγοί στην Αττική Οδό.

Ο στρατός στην Αττική Οδό για απεγκλωβισμούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία κινητοποίηση στρατού και δυνάμεων για Αττική οδό. Επιχείρηση απεγκλωβισμού από έξι σημεία - Το μέλημά μας είναι πως θα βγάλουμε τον κόσμο από την Αττική οδό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μίνας Καραμήτρου και του OPEN TV, το σχέδιο προβλέπει απομάκρυνση από 6 σημεία μόνο των ανθρώπων. Τα αυτοκίνητα προβλέπεται να μείνουν εκεί.

Ο απεγκλωβισμός θα ξεκινήσει από τα αυτοκίνητα που είναι κοντά στα σημεία εξόδου και θα συνεχιστεί σε όλο το μήκος της Αττικής Οδού η επιχείρηση.

Η ΕΜΑΚ φέρνει κουβέρτες, νερά και τρόφιμα - Βοήθεια και από τον Στρατό



Συνεχίζονται οι εικόνες απελπισίας στην Αττική Οδό, την ώρα που χιλιάδες οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι από τις 11 το πρωί.

Η ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν για ατελείωτες ώρες οι οδηγοί που επιχείρησαν να κινηθούν μέσω Αττικής Οδού την ώρα που μαίνεται η κακοκαιρία «Ελπίδα» είναι χωρίς προηγούμενο.

Χιλιάδες οδηγοί παραμένουν ακινητοποιημένοι και εγκλωβισμένοι από τις 11 το πρωί, ενώ πολλοί από αυτούς ανησυχούν καθώς βλέπουν τη στάθμη του καυσίμου τους να αδειάζει και φοβούνται ότι το αυτοκίνητό τους θα ακινητοποιηθεί και δεν θα έχουν θέρμανση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΕΜΑΚ φέρνει κουβέρτες, νερά και τρόφιμα, ενώ βοήθεια αναμένεται και από τον Στρατό.

The Attiki Odos, a huge ring road that keeps Athens rolling is at a standstill, people have been in their cars for up to 5 hours now. #Greece pic.twitter.com/bOOTAIbA4Q