Κακοκαιρία Ελπίς: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς -  Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

Η κακοκαιρία Ελπίς παρέλυσε την Αττική και προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία στους δρόμους της πρωτεύουσας με τους οδηγούς να είναι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους που είναι σχεδόν ακινητοποιημένα σε κεντρικές αρτηρίες.

Η Τροχαία που βρίσκεται επί ποδός από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει ήδη απαγορεύσει την κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κανελλοπούλου (Κατεχάκη) και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Μεσογείων προς την περιφερειακή Υμηττού, αλλά και η λεωφόρος Ελ.Βενιζέλου στην Ηλιούπολη και στα δύο ρεύματα από την πλατεία 28ης Οκτωβρίου προς την περ. Καρέα.

Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται και στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη λεωφόρο Κηφισίας από το Δαχτυλίδι και μετά, στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη λεωφόρο Διονύσου, Αττική Οδό και Αθηνών Λαμίας. Σε πολύ μεγάλα κομμάτια των συγκεκριμένων τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν. Προβλήματα παρατηρούνται στην οδό Κλεισθένους στον Γέρακα και στην άνοδο της Λεωφόρου Πεντέλης στα Βριλήσσια.

Παράλληλα η Τροχαία με συνεχείς ανακοινώσεις ενημερώνει τους οδηγούς για τους δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η κυκλοφορία, αλλά και για τα σημεία που είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Πολίτες χωρίς μέσο μεταφοράς ψάχνουν απελπισμένα ταξί προκειμένου να φτάσουν στο Μετρό ενώ όσοι έχουν ΙΧ κάνουν ώρες ολόκληρες να φτάσουν στον προορισμό τους.

Όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως υπάρχουν δυσκολίες στη Μεσογείων στο Σταυρό στην Αγία Παρασκευή με τα εκχιονιστικά να δίνουν αγώνα για να μείνει καθαρός ο δρόμος.

Μάλιστα έκανε έκκληση στους οδηγούς να μην μετακινούνται αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ενώ έκανε λόγο για εγκλωβισμένους στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Δουκίσσης Πλακεντίας και την Ανθούσα.

Ταλαιπωρία στην Αττική Οδό

Μεγάλη ταλαιπωρία στην Αττική Οδό με τα αυτοκίνητα να είναι ακινητοποιημένα και τους οδηγούς να είναι εγκλωβισμένοι μέσα.

Ο χάρτης της Google (ώρα 15:00) που δείχνει μπλοκαρισμένη την Αττική Οδό και τους πέριξ δρόμους:

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

14:07 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY AΠO TH ΣYMBOΛH THΣ ME THN Λ. MEΣOΓEIΩN KAI ΣTA ΔYO PEYMATA.

12.35 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ. EΛ. BENIZEΛOY (HΛIOYΠOΛH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN ΠΛATEIA 28HΣ OKTΩBPIOY ΠPOΣ THN ΠEP. KAPEA.

12:25 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN E.O. OINOHΣ – MAΓOYΛAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY EPΓOΣTAΣIOY TITAN PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA. 2) ΣTHN E.O. MEΓAPΩN- AΛEΠOXΩPIOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO TO 12O XΛM. ΘEΣH ΛOYMΠA ΠPOΣ MEΓAPA. 3) ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN OΔO ΠINΔOY ΠPOΣ THN ΠEP. YMHTTOY.

10:53 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΣΤΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 2) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 3) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.

10:30 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ YΠOXPEΩTIKH XPHΣH ANTIOΛIΣΘHTIKΩN AΛYΣIΔΩN 1) ΣTHN OΔO ΔEPBENOXΩPIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THN EΠΩNYMIA ΘANAΣHΣ ΣTO PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA 2) ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN – ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.

09:50 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN OΔO ANAΣTAΣEΩΣ (ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO. 2) ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH. 3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

08:50 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN ΛEΩΦOPO ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA. 2) ΣTHN OΔO ΔIONYΣOY AΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO. KAI 3) AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN – ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.