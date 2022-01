Μήνυμα – επείγουσα προειδοποίηση από το 112 στους κατοίκους της Αττικής. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο, προς αποφυγή κάθε άσκοπης μετακίνησης από τους πολίτες, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα»

«Επείγουσα ειδοποίηση

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 24-01-2022, 10:30.

Προειδοποίηση για πολύ έντονες χιονοπτώσεις στην περιοχή σας τις επόμενες ώρες. Αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα που εστάλη.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί σήμερα άρχισε να χιονίζει στα βόρεια προάστια και μέχρι αυτή την ώρα πέφτουν νιφάδες και στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη στο Καπανδρίτη και τη Μαλακάσα τα πάντα είναι σκεπασμένα από χιόνι ενώ στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας τα εκχιονιστικά δεν έχουν σταματήσει να δουλεύουν για να μείνει ο δρόμος ανοιχτός.

Χιόνια πέφτουν και σε Μαρούσι, Κυψέλη, Πολύγωνο και Αμπελοκήπους ενώ πυκνότερη είναι η χιονόπτωση στα βόρεια του νομού, σε Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια και Μελίσσια



Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική – ΕΛΑΣ: Όχι σε άσκοπες μετακινήσεις

ΣTHN OΔO ANAΣTAΣEΩΣ (ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO.

ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH.

ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

ΣTHN ΛEΩΦOPO ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA.

ΣTHN OΔO ΔIONYΣOY AΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO.

AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN – ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.

Παράλληλα απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και από τον κόμβο Οινοφύτων στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Παράλληλα με έκτακτη ανακοίνωσή του το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά στους πολίτες, οι οποίοι διαμένουν στην Αττική και ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, που επικρατεί έντονη χιονόπτωση, καθώς και σε περιοχές σε όλη την επικράτεια, όπου εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια του προαστιακού στο τμήμα Κορωπί – Κάντζα

Αναστέλλονται σήμερα τα απογευματινά τοπικά δρομολόγια του προαστικού στο τμήμα Κορωπί -Κάντζα, λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.



Κακοκαιρία Ελπίδα: Επί ποδός όλοι οι δήμοι της Αττικής

Επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική. Η κακοκαιρία Ελπίδα επελαύνει, το χιόνι πέφτει και ήδη οι περισσότερες περιοχές του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά.

Οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας των δήμων της Αττικής είναι σε πλήρη ετοιμότητα και σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια, ώστε να σπεύσουν άμεσα όπου παρουσιαστεί ή αναφερθεί πρόβλημα. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν βγει στους δρόμους και εργάζονται για να κρατήσουν ανοιχτό το κεντρικό οδικό δίκτυο, αν και ήδη σε δήμους των βορείων προαστίων η χιονόπτωση είναι ισχυρή καθώς το έχει στρώσει και γι’ αυτό γίνονται διαρκώς συστάσεις για προσεκτική και όχι άσκοπη μετακίνηση.

Παράλληλα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται και η Κοινωνική Υπηρεσία των δήμων, ώστε να προσφέρει κάθε βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Οι δήμοι έχουν ανακοινώσει τα σημεία που λειτουργούν ως θερμαινόμενοι χώροι, για όποιον πολίτη το χρειαστεί, αλλά και για άστεγους. Έχουν αναρτήσει τα τηλέφωνα, όπου μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης ή για να αναφέρει κάποιο συμβάν.

Όλοι οι δήμοι της Αττικής έχουν προμηθευτεί τόνους αλάτι, με το οποίο προμήθευσαν τους κατοίκους και είναι και σήμερα στη διάθεσή τους.

Τέλος, οι δήμοι καλούν τους κατοίκους να ενημερωθούν για τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ανά περίπτωση να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της.

Δείτε live εξέλιξη της κακοκαιρίας Ελπίδα