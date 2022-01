Τα σχολεία ανοίγουν στην σκιά της Όμικρον. Τα νέα πρωτόκολλα. Αγωνία για την έναρξη

Οι διευθυντές έχουν οδηγία να είναι στα σχολεία σήμερα από τις 7:00 π.μ. και να έχουν self test για τις περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που μπορεί να μην έχουν βρει. Οι γονείς θα παίρνουν το τεστ, θα το κάνουν στο παιδί και αν βγει αρνητικό ο μαθητής θα μπαίνει στο σχολείο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός των σχολείων σε όλη τη χώρα με έξτρα self test και υπολογίζεται ότι υπάρχει πενταπλάσιο απόθεμα σε κάθε σχολική μονάδα από τον αριθμό των δικαιούχων που δεν έλαβαν τεστ. Παράλληλα οι δήμοι προχωρούν σε αγορά πρόσθετων self test για κάθε σχολική μονάδα, ώστε να προμηθεύσουν μέσω των σχολικών επιτροπών αν τυχόν παρουσιάσουν κενά.

Ποιο είναι το νέο πρωτόκολλο για την λειτουργία των σχολείων

Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που ξεκινάει αντί για δύο.

Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, πάλι δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

Νόμος η υποχρεωτικότητα για όλους τους πολίτες

Είκοσι ημέρες προθεσμία έχουν από σήμερα όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας που δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση αλλιώς θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι. Η απόφαση αυτή ήταν μονόδρομος και είχε προαναγγελθεί από πολλούς κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης έδωσε χθες και ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ αυτό το μέτρο, την 1η Φεβρουαρίου λέγοντας ότι εμβολιασμένοι θα λογίζονται οι πολίτες που έχουν κάνει την τρίτη δόση -το μέγιστο- επτά μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Αυτό σημαίνει πως όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση σε διάστημα μικρότερο των 7 μηνών θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι, και θα χάνουν τα προνόμια που έχουν σήμερα για τους κλειστούς χώρους, την εστίαση, τη ψυχαγωγία κ.ό.κ.



Ποιοι θα θεωρούνται εμβολιασμένοι μετά την 1η Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Ως προς εκείνους που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Από την 1.2.2022, και χωρίς ηλικιακό περιορισμό, όσοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Άλλες 300 κλίνες covid στην Αττική

Εν τω μεταξύ η μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ και στην Αττική οδήγησε το υπουργείο Υγείας να βάλει από σήμερα στο επιχειρησιακό του σχέδιο άλλες 300 κλίνες Covid από μεγάλες κλινικές του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι, το Κέντρο επιχειρήσεων στην Αθήνα θα μπορεί να στέλνει ασθενείς με κορονοϊό στα ιδιωτικά νοσοκομεία που έχουν προσφέρει αυτές τις 300 κλίνες.

Επίσης, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλο, οι μικρές ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες συνεργάζεται το υπουργείο Υγείας θα προσφέρουν επιπλέον κλίνες που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.