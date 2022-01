Έντονες αντιδράσεις από τους γονείς για το άνοιγμα των σχολείων

Μετά τους εκπαιδευτικούς και οι γονείς αντιδρούν στο άνοιγμα των σχολείων, αύριο Δευτέρα, με τα πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τρίτη από τη Νίκη Κεραμέως και τον Θάνο Πλεύρη. Οι γονείς είναι ανήσυχοι για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα σχολεία την ώρα που καλπάζει η πανδημία και χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτο το μέτρο του 50%+1 για να ανασταλεί η λειτουργίας μιας τάξεις. Επιπλέον ζητούν δωρεάν τεστ, λιγότερους μαθητές ανά τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας και δωρεάν χορήγηση μασκών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 76ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας, η οποία απευθύνεται στους αρμόδιους υπουργούς, Νίκη Κεραμέως και Θάνο Πλεύρη .

Αναλυτικά:

«Θεωρούμε απαράδεκτες τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας για τους όρους που θα ανοίξουν τα σχολεία, οι οποίοι όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία τους, αλλά επιπλέον για ακόμη μια φορά μετατίθεται όλη η ευθύνη και το κόστος στους γονείς.

Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, γεμάτες ΜΕΘ και «γονατισμένα» νοσοκομεία, τα σχολεία ανοίγουν με τους ίδιους όρους που ουσιαστικά έκλεισαν για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας αγνοούν προκλητικά τις ανησυχίες γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και το μόνο που «μέτρο» που «λαμβάνεται» είναι ουσιαστικά ένα επιπλέον διαγνωστικό τεστ!

Ενώ, λοιπόν, αυξάνονται τα rapid test σε περίπτωση κρούσματος στο τμήμα, δεν αυξάνονται αντίστοιχα τα σημεία που μπορούν μαθητές και εκπαιδευτικοί να εξεταστούν δωρεάν. Πάλι εμείς οι γονείς θα βάζουμε το χέρι στην τσέπη ή θα περιμένουμε σε ατελείωτες ουρές για ένα δωρεάν rapid test. Εξάλλου η κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει την απαράδεκτη πρόβλεψη του 50%+1, δηλαδή να νοσούν πάνω από τα μισά παιδιά για να κλείσει ένα τμήμα.



Τα πρωτόκολλα του υπουργείου Υγείας και Παιδείας είναι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης! Είναι πρωτόκολλα ταλαιπωρίας και οικονομικής αφαίμαξης των γονιών! Για τρίτη σχολική χρονιά τα σχολεία ανοίγουν χωρίς επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών και άλλων ειδικοτήτων και τώρα πολλά τμήματα κινδυνεύουν να μείνουν κλειστά, επειδή εκπαιδευτικοί θα νοσούν ή θα βρίσκονται σε καραντίνα.

Προκλητικές είναι και οι αναφορές της υπουργού Παιδείας στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών, την ώρα που συγχωνεύτηκαν εκατοντάδες τμήματα σε όλη τη χώρα και τα παιδιά στοιβάζονται σε τάξεις με 27 – 30 μαθητές, προκειμένου να γίνουν περικοπές στις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών!

Έτσι, σαν «κόστος», αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις ανάγκες της μαθητικής κοινότητας και την προστασία της δημόσιας Υγείας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Όλα τα διαγνωστικά τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών να γίνονται ΔΩΡΕΑΝ είτε σε δημόσιες, είτε σε ιδιωτικές δομές και να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας Υγείας με προσωπικό και εξοπλισμό. Μαζικά τεστ στα σχολεία, με ευθύνη του ΕΟΔΥ. Δωρεάν μοριακά τεστ σε περίπτωση κρούσματος στα τμήματα.

Να αραιώσουν τώρα οι σχολικές τάξεις, να ανακληθούν άμεσα όλες οι συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων. Να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών παντού, αλλά και προσωπικού καθαριότητας.

Να χορηγούνται δωρεάν από το κράτος οι ειδικές μάσκες που απαιτούνται στους μαθητές και τους εργαζόμενους στα σχολεία».

Τρία self test την πρώτη εβδομάδα για όλους - Tα μέτρα για κρούσματα και καραντίνα

Tρεις είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που συντελούνται, οι οποίες βασίζονται στην ενταντικοποίηση των ελέγχων:

1. Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test αντί για δύο. Τα test θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.

2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό προστίθεται, ανέφερε η κτρία Κεραμέως, εξαιτίας της μεγάλης μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι σε όλο το τμήμα, και όχι μόνο στους μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο radip και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπειδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Δίωρη στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ για αύριο

Δίωρη στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ για αύριο. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, σε μακροσκελή ανακοίνωσή της, εξαπολύει επίθεση στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας, μεταξύ άλλων:

«Είναι προφανές ότι θέλει αποκλειστικά για επικοινωνιακούς λόγους να χρησιμοποιήσει την Ομοσπονδία για να δείξει στην κοινή γνώμη το ενδιαφέρον της για τα σχολεία».

Οι καθηγητές θα κάνουν στάση εργασίας από τις 12:00 μέχρι τις 14:00, προκειμένου να συμμετάσχουν στις 13:30 σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Η ΟΛΜΕ αναφέρει επίσης ότι η υπουργός Παιδείας ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν από τις 16 Δεκεμβρίου ζητήσει συνάντηση μαζί της, δεν τους απάντησε καν, παρά μόνο μετά την ανακοίνωση των μέτρων τους δέχθηκε για να εξυπηρετήσει το επικοινωνιακό της αφήγημα.

Και προσθέτει:

«Καμία θετική ανταπόκριση δεν υπήρξε στα προβλήματα και στα επιστημονικώς τεκμηριωμένα αιτήματα και τις προτάσεις που έθεσε η ΟΛΜΕ ούτε καν δόθηκε μια λύση για την προστασία των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σε αντίθεση με ότι ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.».

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει δε πως, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, «επιβεβαιώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει διδαχτεί τίποτα από τα τελευταία δύο χρόνια πανδημίας και των κλειστών σχολείων για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα το μοναδικό όπλο για την ασφαλή επαναλειτουργία τους, να παραμένει το εμβόλιο και η περίφημη “ατομική ευθύνη” της εκπαιδευτικής κοινότητας».