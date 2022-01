Κορονοϊός - ECDC: Σε βαθύ κόκκινο η Ελλάδα, και σχεδόν oολόκληρη η Ευρώπη

Σε βαθύ κόκκινο παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα η Ελλάδα σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο χάρτη του ECDC για τον κορωνοϊό ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Στο χάρτη του ECDC μεγάλο μέρος της Ευρώπης βυθίζεται στο «κόκκινο» στο σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κορωνοϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ.

Σε βαθύ «πράσινο» εμφανίζεται πάντως η χώρα μας σε ό,τι αφορά το δείκτη των τεστ που διενεργούνται, ενώ όλη η χώρα είναι στο πορτοκαλί σε αντίθεση με την περασμένη εβδομάδα που ήταν στο κίτρινο όσον αφορά στον δείκτη θετικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου Josh Hopkins οι θάνατοι λόγω κορωνοϊού παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τα 5,47 εκατ. και τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. Οι δόσεις του εμβολίου που έχουν χορηγηθεί ξεπερνούν τα 9,3 δισεκ.

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6SBfD pic.twitter.com/52OoeDmlyv

— ECDC (@ECDC_EU) January 6, 2022

