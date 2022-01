Self test και rapid test: Τι αλλάζει με τη μετάλλαξη Ομικρον - Νέα μελέτη για τον βαθμό αξιοπιστίας

Nέα δεδομένα φέρνει στα self test και τα rapid test η μετάλλαξη Ομικρον. Την ώρα που οι πολίτες στέκονται κατά εκατοντάδες στις ουρές για έναν δωρεάν έλεγχο, μελέτη καθηγητή επιδημιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ δίνει μια εξήγηση γιατί ολοένα και περισσότερα self test ή rapid test αποδεικνύονται αναξιόπιστα στη μετάλλαξη Ομικρον.

Οπως αναφέρει ο καθηγητής επιδημιολογίας Ερικ Φάιγκλ-Ντινγκ από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, μπορεί κάποιος να κάνει ρινικό τεστ και να βγει αρνητικός κι ακολούθως να κάνει στοματοφαρυγγικό τεστ και να διαγνωσθεί θετικός. Κι αυτό γιατί η Ομικρον έχει πολλές φορές συμπτωματολογία που εντοπίζεται στον λάρυγγα και το να πάρει κάποιος μόνο από το ρινικό επίχρισμα δίνει μια ψευδώς θετική αίσθηση ασφάλειας. Γι αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι αρκετοί αυτοί που έχουν τελικά κορονοϊό, όμως δεν ανιχνεύονται με το πρώτο διαγνωστικό τεστ είτε αυτό είναι self test είτε rapid test.



«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το η Omicron είναι ένα πολύ διαφορετικό θηρίο. Τα δείγματα σάλιου (άρα τα επιχρίσματα λαιμού) είναι πολύ καλύτερα για την ανίχνευση του κορονοϊού Omicron» αναφέρει σχετικά ο καθηγητής στη μελέτη που έκανε. Σύμφωνα με αυτήν «η παραλλαγή Omicron χαρακτηρίζεται από περισσότερες από 50 διακριτές μεταλλάξεις, η πλειονότητα των οποίων εντοπίζεται στην πρωτεΐνη ακίδας. Οι επιπτώσεις αυτών των μεταλλάξεων για τη μετάδοση της νόσου, τον τροπισμό των ιστών και τις διαγνωστικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Αξιολογήσαμε τη σχετική απόδοση των επιχρισμάτων σάλιου και ρινικών επιχρισμάτων ως δείγματα RT-PCR για τις παραλλαγές Delta και Omicron.

Η θετική ποσοστιαία συμφωνία (PPA) των επιχρισμάτων σάλιου και των ρινικών επιχρισμάτων σε ένα σύνθετο πρότυπο ήταν 71% (95% CI: 53-84%) και 100% (95% CI: 89-100%), αντίστοιχα, για την παραλλαγή Delta. Ωστόσο, για την παραλλαγή Omicron τα επιχρίσματα σάλιου και τα ρινικά επιχρίσματα είχαν PPA 100% (95% CI: 90-100%) και 86% (95% CI: 71-94%), αντίστοιχα. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει δεδομένα ex-vivo για αλλοιωμένο τροπισμό ιστού από άλλα εργαστήρια για την παραλλαγή Omicron».

Εν ολίγοις η Ομικρον ανιχνεύεται σε ποσοστό 100% με επίχρισμα σάλιου και 86% με ρινικό επίχρισμα, εν αντιθέσει με την Δέλτα που ανιχνεύεται σε ποσοστό 71% με τεστ σιέλου και 100% με ρινικό τεστ. Η μελέτη καταλήγει λέγοντας πως ενδέχεται να χρειαστεί επαναξιολόγηση του τρόπου που διεξάγονται τα διαγνωστικά τεστ, καθώς η παραλλαγή Omicron γίνεται η κυρίαρχη παραλλαγή παγκοσμίως.

