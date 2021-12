Κορονοϊός: Κορύφωση της πανδημίας στα μέσα Ιανουαρίου προβλέπουν οι επιστήμονες

Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι επιστήμονες για τη διασπορά της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού. Εκτιμούν ότι στα μέσα Ιανουαρίου θα κορυφωθεί η πανδημία και προαναγγέλλουν άλλον ένα δύσκολο χειμώνα. Εν τω μεταξύ, άνοιξε η πλατφόρμα για τη δωρεάν διάθεση δύο self test σε όλους ενόψει των γιορτών ενώ η κυβέρνηση ανοίγει παράθυρο για νέα μέτρα το νέο έτος, ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη.

Έξαρση της πανδημίας με κατακόρυφη αύξηση των νέων διαγνώσεων προβλέπουν οι επιστήμονες. Το νέο κύμα θα κορυφωθεί στα μέσα Ιανουαρίου. Ήδη οι πρώιμες ενδείξεις από τα λύματα των αποβλήτων δείχνει ότι στην Αττική και την Κρήτη τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σημαντική αύξηση κρουσμάτων.

Για δραματική αύξηση κρουσμάτων έκανε λόγο στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης. Τόνισε ότι «έχει ξεκινήσει από τις βορειότερες χώρες και θα έρθει και στην Ελλάδα».

Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει σημαντική αύξηση στο ιικό φορτίο των λυμάτων στην

Κέρκυρα (241%)

Χανιά (103%)

Η παραλλαγή Όμικρον υπάρχει στην κοινότητα, σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που επιβεβαιώνεται γονιδιακά.

«Έχει πολύ μεγαλύτερη διασπορά απ’ ό,τι ξέρουμε. Ο ιός κινείται πολύ πιο γρήγορα από εμάς» ανέφερε η επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας Καρολίνα Ακινόσογλου.

Την εκτίμηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα εξέφρασε ο καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα. Όπως είπε «είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούμε και τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, τρεις μήνες μετά την χορήγηση της τρίτης δόσης. Είναι το πιο πιθανό σενάριο, ξεκίνησε η εφαρμογή του στο Ισραήλ, αλλά είναι κάτι που διερευνάται».

Ειδικοί και κυβέρνηση επεξεργάζονται πλέγμα ενδεχόμενων μέτρων για τις πρώτες ημέρες του 2022.

Ο οδικός χάρτης των μέτρων μετά τις γιορτές:

-Επέκταση τηλεργασίας

-Επιβολή ωραρίου σε εστίαση/διασκέδαση

Είναι δύο μέτρα που θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή αν η επιδημιολογική εικόνα επιδεινωθεί.

Στόχος της κυβέρνησης είναι, σε κάθε περίπτωση, τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά.

«Σε αυτή τη φάση ύφεσης κρουσμάτων πρέπει να προετοιμαστούμε και να είμαστε σε εγρήγορση για την μετάλλαξη Όμικρον, η οποία ευτυχώς, δεν κυριαρχεί στη χώρα μας, άρα είναι και μάχη με το χρόνο να κρατάμε γραμμές άμυνας», δήλωσε η η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Άνοιξε το σύστημα για τη διάθεση δωρεάν self test – Μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμα

Tο σύστημα διάθεσης self tests επαναλειτουργεί από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ. Θα διανεμηθούν δύο self test σε όλους τους πολίτες, άνω των 5 ετών. Δεν εξαιρούνται οι εμβολιασμένοι πολίτες.

Σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε η ΗΔΙΚΑ στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με τη διάθεση self tests, υπάρχουν αρκετές αναφορές πολιτών ότι άγνωστα σε αυτούς φαρμακεία (ακόμη και σε διαφορετική πόλη από τη δική τους) διέθεσαν self test με τον ΑΜΚΑ τους χωρίς οι ίδιοι να τα παραλάβουν.

Οι φαρμακοποιοί χρήστες του συστήματος διάθεσης self tests πρέπει να ελέγχουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη πριν από τη διάθεση (ειδικά όταν δεν τον γνωρίζουν) και να αναζητούν τον πολίτη στο σύστημα με τον ΑΜΚΑ του και όχι με ονοματεπώνυμο (επιλογή που διαθέτουν ορισμένα λογισμικά φαρμακείων)

Επισημαίνεται ότι οι διαθέσεις self test που καταχωρίζουν οι φαρμακοποιοί στο σύστημα ελέγχονται και όταν προκύπτει λάθος διάθεση μετά από αναφορά πολίτη, οι λάθος διαθέσεις ακυρώνονται και ενημερώνεται τόσο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όσο και το υπουργείο Υγείας.

Με στόχο την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση, οι πολίτες καλούνται να κάνουν το πρώτο self test πριν από το εορταστικό τραπέζι, την οικογενειακή συγκέντρωση ή τη βραδινή έξοδο και το δεύτερο αμέσως μετά τη λήξη των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους.

Τροπολογία για να προστατευτούν οι υγειονομικοί από σωρεία μηνύσεων κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με την τροπολογία, η αμέλεια αφορά μόνο λάθη και παραλείψεις ιατρικού χαρακτήρα έναντι των ασθενών με Covid.

Τροπολογία Πλεύρη για προστασία ιατρών και νοσηλευτών από σωρεία μηνύσεων

««Επειδή γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στοχοποιούνται με προδήλως αβάσιμες αγωγές και μηνύσεις (…) αποφασίσαμε και προσδιορίζουμε χωρίς να υπάρχει κανένα ακαταλόγιστο, η ευθύνη παραμένει εάν έχει υπάρξει ιατρικό λάθος- αλλά προσδιορίζουμε με το άρθρο 3 της τροπολογίας την αμέλεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά την περίθαλψη νοσηλευόμενων ασθενών, πασχόντων από κορονοϊό Covid– 19, αποκλειστικά και μόνο σε πράξεις και παραλείψεις, που προδήλως αντιτίθενται στους γενικούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Στην πανδημία και τις φωνές που αμφισβητούν την επιστήμη αναφέρθηκε στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ᾿ ὅσον λειτουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι πολύτιμον δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά δεχώμεθα εὐγνωμόνως τό δῶρον καί νά μή παρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους φωνάς τῶν μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς γνησίας πίστεως «πνευματικῶν συμβούλων».

Μήνυμα για ενότητα έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

«Στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, στην ανασφάλεια, τον πόνο, τη θλίψη, τον φόβο και τον θάνατο, ας μην παύσουμε να παραμένουμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αγάπη, ελπίδα, κατανόηση και υπομονή… Ας αγωνισθούμε για τη διαφύλαξη της μεταξύ μας ενότητος, παραμένοντας μακριά από κάθε είδους ακρότητες και φανατισμούς».

Στο μεταξύ «κόκκινος» συναγερμός έχει σημάνει στη Λέσβο, όπου καθημερινά εντοπίζονται περί τα 70 κρούσματα ενώ σε εξέλιξη είναι σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον έλεγχο της διασποράς.

Πηγή: ΕΡΤ