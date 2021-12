Μετάλλαξη Όμικρον: Αυτά είναι τα συμπτώματα της το πρώτο 48ωρο - Καμπανάκι Λύτρα

Η απειλή της Όμικρον προκαλεί ανησυχία εν αναμονή των εργαστηριακών δεδομένων που θα δείξουν σε ποιο ποσοστό διαφεύγει της ανοσιακής απόκρισης.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα αρχικά στοιχεία που αφορούν στα συμπτώματα της μόλυνσης με την παραλλαγή Όμικρον κατά το πρώτο 48ωρο.

Όπως φαίνεται είναι τελείως διαφορετικά από τα συμπτώματα τα οποία εκδηλώνει κάποιος που νόσησε με άλλα στελέχη, καθώς σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο πυρετός, η ανοσμία ή η αγευσία.

Πλέον τα συμπτώματα θυμίζουν ένα κοινό κρυολόγημα.

Αναλυτικά:

Όπως εξήγησε σε εκδήλωση του ΕΚΠΑ ο καθηγητής, Νίκος Σύψας, μπορεί κάποιος να νοσήσει με κορωνοϊό ακόμα κι αν δεν εμφανίσει πυρετό. Πρόσθεσε ότι αν κάποιος έχει συμπτώματα απλού κρυολογήματος θα ήταν καλό να κάνει ένα μοριακό τεστ και ύστερα να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κοινωνική συνάθροιση εφόσον το τεστ είναι αρνητικό.

Η μετάλλαξη Όμικρον τρομάζει – Εκρηκτική η αύξηση των κρουσμάτων



Λύτρας για μετάλλαξη Όμικρον

Στην πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα της παραλλαγής «Όμικρον» αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Θεόδωρος Λύτρας, κρούοντας τον «κώδωνα του κινδύνου».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «η παραλλαγή “Δέλτα” χρειάστηκε ~6 εβδομάδες για να εκτοπίσει την “Αλφα”. Η “Ομικρον” φαίνεται πως χρειάζεται το μισό για να εκτοπίσει τη “Δέλτα”».

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα «ό,τι είναι να μας συμβεί, θα μας συμβεί πάρα πολύ γρήγορα».

Ο κ. Λύτρας κοινοποίησε και σχετικό πίνακα από τον Αμερικανό καθηγητή Ιατρικής Ερικ Τόπολ, ο οποίος δείχνει ότι η παραλλαγή «Όμικρον» έχει γίνει πλέον κυρίαρχη στις ΗΠΑ, καθώς στο τέλος τις περασμένης εβδομάδας αντιπροσώπευε το 73,2% των μολύνσεων.

I've worked on infectious disease outbreaks for 30 years. I've NEVER seen anything like the speed of Omicron. It's as infectious as measles spreading in a non-immune population, with a much shorter incubation time therefore much faster doubling time. Hope it's a lot less severe. pic.twitter.com/EtLfa4JKqd